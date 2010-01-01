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Как уехать в Москву
и остаться там жить
Истории успеха жителей регионов, отправившихся за мечтой
В 2020 году регионалы более активно, чем в предыдущие годы, штурмовали Москву.
Переезд в основном был связан с получением высшего образования. И неудивительно, ведь именно в столице сосредоточены ведущие вузы страны - РАНХиГС, МГУ, РНИМУ им Н. И. Пирогова, МГМУ им. Сеченова, Высшая школа экономики, РУДН и другие. Окончив их, выпускники без проблем находят высокооплачиваемую работу в крупных компаниях и обустраиваются в Москве.



Андрей Ставров из Екатеринбурга отправился в столицу шесть лет назад как раз за получением высшего образования. «В то время в Москве уже жила моя сестра. Ну и все равно Москва – столица, здесь лучше образование, больше возможностей», - рассказывает бывший екатеринбуржец.

Молодой человек поступил в Московский институт стали и сплавов (МИСиС) на факультет прикладной информатики. Со временем понял, что и после учебы хочет остаться в столице. Обосноваться в Москве помогли родители: они дали крупную сумму денег на первоначальный взнос. На третьем курсе Андрей Ставров устроился на стажировку в IT-компанию и с четвертого курса смог уже самостоятельно оплачивать ипотеку. Сейчас она практически погашена.
Студенческие «сливки» со
всей России
«Я ни капли не пожалел, что переехал. Екатеринбург – конечно, город-миллионник, но тем не менее по сравнению с Москвой там меньше возможностей. В Москве IT-сфера намного сильнее, там быстрее карьерный рост, и можно больше заработать, если есть такая цель»

Андрей Ставров, москвич

Еще один большой поток переезжающих из регионов в Москву – это те, кто хочет построить в столице карьеру. История Натальи Топчанюк-Кокшаровой как раз об этом.

Она жила в Екатеринбурге и закончила местный РГППУ по направлению «декоративно-прикладное искусство». Потом поняла, что по специальности (педагог ДПИ) работать точно не будет. Единственное, куда удалось устроиться в столице Урала, – это мебельный салон. Там она консультировала покупателей о том, какие шторы подобрать к тому или иному интерьеру. Это занятие тоже показалось не слишком интересным, поэтому, когда знакомые позвали в столицу заниматься дизайном полиграфии, девушка сразу согласилась.

В столице она не только освоила новую профессию, но и нашла свою любовь – художника-постановщика из Екатеринбурга, с которым когда-то училась вместе. По словам Натальи, первое время было тяжело и финансово (благо помогала сестра, которая уже жила в столице), и психологически, ведь все друзья и знакомые остались на родине. Порой было так тоскливо, что хотелось уехать. Но когда появились дети, эти мысли больше не возвращались.
В столицу
строить карьеру
«Хочется, чтобы они все-таки ходили на тренировки, школа у нас очень хорошая рядом с домом, они самостоятельно туда ходят»

Наталья Топчанюк-Кокшарова, москвичка
На ипотеку молодая семья долго не решалась, думали подкопить и купить жилье без кредитов. В конце концов, поняли, что съем обходится не менее дорого, чем ипотека, так что платить лучше все-таки за свое, чем за чужое. Два года назад Наталья с мужем наконец приобрели собственную квартиру.

По данным Росреестра, в 2020 году число заявлений на регистрацию недвижимости, поступивших в региональные ведомства в отношении столичного жилья, выросло на 8% по сравнению с предыдущим 2019 годом. Наибольшую активность продемонстрировали жители Московской, Челябинской, Свердловской и Нижегородской областей.

Риэлторское агентство «ИНКОМ-Недвижимость» приводит еще большие цифры. По их данным, в 2020 году число покупателей из регионов на столичном рынке увеличилось на 25%. Как сообщили в девелоперской компании Lexion Development, которая строит крупный жилой комплекс на юго-западном направлении Москвы, порядка 35% покупок, совершенных у них в 2020 году, пришлось именно на клиентов из регионов. По статистике застройщика, чаще всего квартиры в столице приобретали жители ближайших к Москве Калужской, Тульской, Нижегородской и Пензенской областей. Активными были жители Саратовской и Сахалинской областей, Приморского края, Республик Калмыкия и Мордовия, а также ямальцы. Регионалы в основном приобретали двушки площадью до 60 «квадратов». Больше половины сделок (62,5%) были совершены с привлечением ипотечных средств.

Активность регионалов, по данным девелоперской компании, сохранилась и в 2021 году. Так, если в декабре среди приобретателей недвижимости было 34% покупателей из регионов, то в январе – уже 60%.
Регионалы
скупают столичную недвижимость
«41% региональных покупателей приобретают недвижимость в Московском регионе для детей-студентов. Всплеск таких покупок происходит после успешной сдачи вступительных экзаменов и до начала учебного года. 35% из региональных покупателей – это инвесторы, так как цены в Москве и области растут быстрее и больше, чем в регионе. 14% приобретают квартиру для дальнейшей сдачи в аренду и только 10% – для переезда на ПМЖ», - прокомментировал заместитель директора департамента новостроек риэлторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость»
Валерий Кочетков.

Он добавил, что столичная недвижимость всегда, даже в кризисы, была и будет хорошим инструментом для инвестиций, ведь ее стоимость постоянно увеличивается. Так, в 2020 году цена одного квадратного метра выросла в среднем на 15-20%.
Эксперты предупреждают: если планируется покупка недвижимости в столице, то лучше ее не откладывать. Средняя стоимость квадратного метра пока остается на том же уровне, что и в 2020 году. Однако, как утверждают эксперты рынка, пока действует программа ипотеки с господдержкой и ставкой в 6,5%, рост цен на московские новостройки может продолжиться, особенно в первой половине 2021 года.

Сейчас среди регионалов, по словам застройщиков, большим спросом пользуется локация Новой Москвы. Территория была присоединена к столице 8 лет назад и уже стала полноценным округом с детсадами, школами и необходимой транспортной и социальной инфраструктурой. Уже сейчас там открыто 8 станций метро.

Покупая недвижимость в Новой Москве, собственники приобретают статус москвичей и пользуются всеми столичными льготами и преференциями: низкая плата за коммунальные услуги, возможность бесплатного получения медикаментов, бесплатная медицинская помощь, в том числе в самых сложных случаях, социальные льготы для пенсионеров, возможность устроить детей в столичные детсады и школы. При этом жилье обходится регионалам на 30-40% дешевле, чем если бы они покупали аналогичные проекты в черте МКАД. Но, как утверждают эксперты, эта ситуация изменится. Учитывая темпы развития Новой Москвы, в скором времени стоимость квадратного метра там сравняется со Старой.

Сейчас в Новой Москве строится порядка 35 жилых комплексов. Большая часть из них – массовый сегмент и только 2 объекта – жилье бизнес-класса.
Когда лучше покупать недвижимость
в Москве
Столичное жилье бизнес-класса, но дешевле
Первый жилой комплекс бизнес-класса в Новой Москве – «Румянцево-Парк». Он расположен по юго-западному направлению, которое традиционно считается самым престижным и экологически чистым.

Комплекс состоит из трех домов переменной этажности, которые размещены недалеко от лесных массивов и парков, там нет крупных промышленных предприятий и загруженных трасс. Раньше в этом районе строились дачи академиков, ученых, писателей и высокопоставленных военных. Кроме того, именно по юго-западному направлению расположены престижные московские вузы, что особенно интересно тем, кто покупает недвижимость для своих детей-студентов. Стоимость квартиры в ЖК «Румянцево-Парк» начинается от 5,2 млн рублей с учетом скидки от застройщика при 100% оплате собственными или ипотечными средствами.

Ключи от первого корпуса на 1792 квартиры, которому уже выдано заключение о соответствии и для которого застройщик готовит пакет документов на ввод в эксплуатацию, будут выданы дольщикам до конца апреля 2021 года. Ключи от второго корпуса – в декабре 2021 года и ключи от финального корпуса – в марте 2023 года.
Преимущества
ЖК "Румянцево-Парк"
Транспорт и дороги
Жилой комплекс расположен
в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе и всего в 7-10 минутах пешком от станции метро «Саларьево» – оттуда можно доехать до центра столицы – ст. метро «Охотный ряд» всего за 35 минут.

Что касается дорог, то подъездная к ЖК улица Родниковая сейчас как раз реконструируется. Она будет расширена до двух полос в каждом направлении, а на поворотах к домам «Румянцево-Парка» сделают еще одну дополнительную полосу.
Квартиры
Застройщик предлагает квартиры самых разных площадей и планировок.

– от 24,5 кв. метров, студии
– от 34,6 кв. метров, однокомнатные
– от 53,8 кв. метров, двухкомнатные
– от 74,5 кв. метров, трехкомнатные
– от 97,2 кв. метров, четырехкомнатные
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Фасад
Внешне дома ЖК «Румянцево-Парк» сильно отличаются от строящихся проектов массового сегмента в округе. Во-первых, жилой комплекс спроектирован таким образом, что он образует закрытый двор. Во-вторых, фасады зданий необычные. Искусственный камень White Hills создает эффект природного камня. Кроме этого, подобная отделка значительно улучшает тепло-
и звукоизоляцию помещений.
Двор
Двор закрыт от машин, попасть в ЖК можно по специальной смарт-карте жителя. Территория охраняется, по всему периметру установлено видеонаблюдение.

Ландшафтный дизайн двора для ЖК
«Румянцево-Парк» разработала компания AFA,
которая занималась проектами для Парка Горького и Нескучного Сада.
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Парковки
Автомобилисты могут приобрести себе машино-место в двухуровневом отапливаемом
подземном паркинге. Попасть в него можно прямо из дома, спустившись на лифте.

Там же можно купить индивидуальные боксы для хранения личных вещей – кладовки.
Для удобства жителей в подземном паркинге предусмотрен шиномонтаж и автомойка. Помимо подземного, по периметру ЖК есть и наземный паркинг на 597 мест.

Инфраструктура
В жилом комплексе «Румянцево-Парк» запланирована вся необходимая инфраструктура. Жители смогут получить практически любые услуги, не выходя за пределы своего двора. Так, на первых этажах разместят крупный сетевой продуктовый супермаркет, эко-маркет, магазин фермерских продуктов, магазин детских товаров, развивающий центр, медицинский центр, аптеки, салоны красоты и SPA, центр йоги, рестораны и кофейня.

Помимо собственной инфраструктуры, вблизи «Румянцево-Парка» расположены крупные
ТРЦ – FAMILY ROOM, Саларис. Чуть дальше – МЕГА Теплый Стан, METRO, Vnukovo Outlet Village и оптово-продовольственный центр «Фуд Сити».

Прямо на территории ЖК застройщик планирует возвести два детских сада на 200 мест (первый будет открыт в третьем квартале 2021 года) и школу на тысячу учеников со
спортивным стадионом.

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О застройщике


Lexion Development – девелоперская компания полного цикла с более чем 10-летней
историей. Она оказывает весь спектр услуг в сфере недвижимости, начиная от разработки проектов до строительства, продажи и последующего управления. Девелопер известен проектом микрорайона «Некрасовка-парк» на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Он был реализован в 2011-2016 и состоял из 25 высоток.


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