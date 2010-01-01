По данным Росреестра, в 2020 году число заявлений на регистрацию недвижимости, поступивших в региональные ведомства в отношении столичного жилья, выросло на 8% по сравнению с предыдущим 2019 годом. Наибольшую активность продемонстрировали жители Московской, Челябинской, Свердловской и Нижегородской областей.
Риэлторское агентство «ИНКОМ-Недвижимость» приводит еще большие цифры. По их данным, в 2020 году число покупателей из регионов на столичном рынке увеличилось на 25%. Как сообщили в девелоперской компании Lexion Development, которая строит крупный жилой комплекс на юго-западном направлении Москвы, порядка 35% покупок, совершенных у них в 2020 году, пришлось именно на клиентов из регионов. По статистике застройщика, чаще всего квартиры в столице приобретали жители ближайших к Москве Калужской, Тульской, Нижегородской и Пензенской областей. Активными были жители Саратовской и Сахалинской областей, Приморского края, Республик Калмыкия и Мордовия, а также ямальцы. Регионалы в основном приобретали двушки площадью до 60 «квадратов». Больше половины сделок (62,5%) были совершены с привлечением ипотечных средств.
Активность регионалов, по данным девелоперской компании, сохранилась и в 2021 году. Так, если в декабре среди приобретателей недвижимости было 34% покупателей из регионов, то в январе – уже 60%.