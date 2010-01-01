Эксперты предупреждают: если планируется покупка недвижимости в столице, то лучше ее не откладывать. Средняя стоимость квадратного метра пока остается на том же уровне, что и в 2020 году. Однако, как утверждают эксперты рынка, пока действует программа ипотеки с господдержкой и ставкой в 6,5%, рост цен на московские новостройки может продолжиться, особенно в первой половине 2021 года.



Сейчас среди регионалов, по словам застройщиков, большим спросом пользуется локация Новой Москвы. Территория была присоединена к столице 8 лет назад и уже стала полноценным округом с детсадами, школами и необходимой транспортной и социальной инфраструктурой. Уже сейчас там открыто 8 станций метро.



Покупая недвижимость в Новой Москве, собственники приобретают статус москвичей и пользуются всеми столичными льготами и преференциями: низкая плата за коммунальные услуги, возможность бесплатного получения медикаментов, бесплатная медицинская помощь, в том числе в самых сложных случаях, социальные льготы для пенсионеров, возможность устроить детей в столичные детсады и школы. При этом жилье обходится регионалам на 30-40% дешевле, чем если бы они покупали аналогичные проекты в черте МКАД. Но, как утверждают эксперты, эта ситуация изменится. Учитывая темпы развития Новой Москвы, в скором времени стоимость квадратного метра там сравняется со Старой.



Сейчас в Новой Москве строится порядка 35 жилых комплексов. Большая часть из них – массовый сегмент и только 2 объекта – жилье бизнес-класса.