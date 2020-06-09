Пётр Дмитриевич Кацыв Фото: из семейного архива Петра Кацыва

Петр Дмитриевич Кацыв родился в городе Славута в феврале 1953 года. С ранних лет интересовался точными науками. Детское увлечение переросло в дело всей жизни. Окончив Московский автомобильно-дорожный институт, он трудился инженером в транспортных структурах Подмосковья, затем возглавлял предприятие «Мострансавто», а после перешел на работу в региональное правительство. С 2014 по 2019 годы Кацыв был вице-президентом РЖД. Карьерных высот он добился самостоятельно.

Парень из провинции

Кацыв Петр Дмитриевич появился на свет в украинском городке Славута 5 февраля 1953 года. Обычное, ничем не примечательное провинциальное детство: футбол с друзьями во дворе, велосипед, походы на местную речку с причудливым названием Утка.

Но на первом месте у будущего управленца стояла учеба. Кацыву в какой-то степени повезло: он с юных лет знал, чем хочет заниматься в жизни. Молодого человека интересовали точные науки, приборы и механизмы, что позже переросло в увлечение транспортом.

В Славуте перспектив для развития было немного — разве что техникум, после которого смышленого молодого человека с радостью бы приняли на завод. Но свое будущее он видел по-другому: после окончания школы парень твердо решил попробовать силы в Москве.

Молодой инженер

Биография Петра Кацыва может вдохновить многих. Тех, кто начинает с нуля и готов пробиваться к вершинам лишь благодаря собственным знаниям и трудолюбию. В столицу будущий управленец приехал с одним чемоданом. В городе он был один: никаких друзей, знакомых и влиятельных помощников — все сам.

Вчерашний школьник отнес документы в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Конкурс в вуз был высокий: стать студентом одного из старейших и престижных учебных заведений столицы хотели абитуриенты со всей страны.

С математикой и физикой Кацыв был на короткой ноге, поэтому проблем на вступительных испытаниях не возникло. Уехав обратно на лето в Славуту, в конце августа 1970 года молодой человек вернулся в столицу. Теперь он мог с гордостью называть себя московским студентом.

К науке Петр Дмитриевич вернется в зрелом возрасте — защитит сначала кандидатскую, затем докторскую диссертацию. Но об этом позже.

Первые шаги в карьере

Наступил 1975 год. Кацыв Петр окончил вуз и стал дипломированным инженером. Работать новоиспеченному специалисту предстояло в Пассажирской автоколонне №1786. Она располагалась в Химках и помимо города обслуживала прилегающие территории.

На своей первой должности Кацыв занимался организацией безопасности движения. К кандидату здесь традиционно предъявляются строгие требования: идеальные знания законодательства и правил дорожного движения, устройства автомобилей, правил их технической эксплуатации и многого другого.

Работы у начинающего специалиста было непочатый край:

— следить за техническим состоянием выходящего на маршрут транспорта;

— контролировать качество работы водителей;

— вести учет ДТП, нарушений водителей и прочее.

Инженером по безопасности движения Кацыв отработал семь лет. За эти годы он зарекомендовал себя как ответственный специалист, способный справиться даже с самыми трудными задачами. Такие сотрудники всегда на счету, поэтому в 1982 году он получил первую руководящую должность — возглавил отдел безопасности дорожного движения в столичном управлении пассажирского транспорта.

Кацыв набирался управленческого опыта. Впереди были ответственные должности в «Мособлпассажиравтотрансе», а в 1987 году начальник по перевозкам сделал его своим первым заместителем.

Министерский портфель Петра Кацыва

Середина 90-х ознаменовалась новыми карьерными высотами: Петр Кацыв назначен гендиректором «Мострансавто». Предприятие является главным пассажирским перевозчиком Подмосковья — сотни маршрутов, огромный автобусный парк, десятки тысяч сотрудников. Чтобы сохранить работоспособность такой компании даже в спокойные времена требуются недюжинный опыт и настоящая управленческая «жилка». Петр Дмитриевич возглавил предприятие в 1994 году — в одну из самых тяжелых эпох в истории страны.

Проблемы были повсюду: нехватка топлива, срыв поставок запчастей, и все это на фоне общей экономической неразберихи в стране. Безусловная заслуга Кацыва в том, что он не просто сохранил работоспособность предприятия, но и развивал его: появлялись новые автобусы и маршруты, росли зарплаты, выплачивались премии. Ценный опыт управленца пригодился в региональном правительстве.

В 2001 году Кацыв уже министр, глава министерства транспорта Московской области, а спустя пару лет — зампред регионального правительства. Помимо своего профильного направления, в подмосковном кабмине Петр Дмитриевич занимался повышением инвестиционной привлекательности, развитием связи, промышленности, научно-технического потенциала Подмосковья. Но главной заботой управленца все же был транспорт.

Как и в наши дни, в начале «нулевых» столичный регион был одним из лидеров по росту экономики и населения. Помимо прочего, фронт работ Кацыва включал:

— развитие транспортно-пересадочных узлов у станций железной дороги;

— строительство дорог к новым жилым районам;

— увеличение пропускной способности существующих трасс;

— улучшение транспортной доступности аэропортов.

Управленец также был членом совета директоров крупнейшего аэропорта Москвы — Шереметьево. В его компетенцию входили вопросы безопасности.

Пожалуй, самым крупным из его проектов в правительстве региона стал ЦКАД — Центральная кольцевая автодорога. Это гигантская 517-километровая магистраль, призванная разгрузить Москву и окрестности. Завершить масштабный проект планируется в ближайшие годы.

Кацыв Петр успешно выстраивал взаимодействие местных и федеральных властей. Договариваться приходилось по многим вопросам: в одном из интервью Петр Дмитриевич отмечал, что на территории области расположены 11 дорог федерального значения, 12 железнодорожных направлений — заниматься их развитием без налаженной коммуникации между «федералами» и местными властями было невозможно.

Несмотря на загруженность на работе, Кацыв продолжал заниматься наукой. На основе полученного профессионального опыта, будучи во главе «Мострансавто», он защитил в кандидатскую, а в 2002 году стал доктором наук. Свои труды Петр Дмитриевич посвятил управлению системами пассажирских перевозок.

«Ласточки» на кольце

Московское центральное кольцо в наши дни стало такой же неотъемлемой частью транспортной системы столицы, как метро. Эксперты прогнозируют, что скоро ежегодный пассажиропоток МЦК превысит 200 миллионов человек. Несмотря на то, что новое кольцо появилось в Москве лишь в сентябре 2016 году, представить без него столицу уже практически невозможно. Тем удивительнее, что еще 10 лет назад у многих были сомнения в целесообразности МЦК. Скептики указывали на техническую сложность работ и большие финансовые вложения.

Вторую жизнь перспективный проект получил с приходом Кацыва в «Российские железные дороги». Осенью 2014 года в новостях СМИ писали, что управленец стал вице-президентом компании. Он активно занялся превращением старой железной дороги в современную транспортную систему.

На карте Москвы кольцо появилось еще до революции. Его использовали для грузовых перевозок. Со временем железная дорога потеряла былую роль: грузоперевозки остановились, инфраструктура приходила в негодность, а территория обрастала сомнительными постройками. «Ржавый пояс Москвы» — так Петр Дмитриевич окрестил то, во что МКЖД превратилась к началу XXI века.

С этими авгиевыми конюшнями и предстояло разобраться управленцу. Во время реконструкции железной дороги было:

— расчищено место для путей и сопутствующей инфраструктуры;

— реконструирована железная дорога;

— построены новые станции;

— организованы пересадки на линии метро и пригородных электричек.

В итоге Москва получила наземный дублер кольцевой линии метрополитена. Благодаря 10 пересадкам на линии метро горожане могут экономить на транспорте около 20 минут в день. А в мегаполисе с его сумасшедшим ритмом жизни подчас важна каждая минута.

Еще один неоспоримый плюс МЦК — поезда «Ласточка». Тихий, плавный ход составов, просторные вагоны с местами для велосипедов, бесплатный wi-fi, система климат-контроля, а бонусом — прекрасные виды из окна на Воробьевы горы, МГУ, Новодевичий монастырь, национальный парк Лосиный остров и другие достопримечательности столицы. Кацыв Петр Дмитриевич по праву гордится своим детищем.

Семья и хобби

В 2019 году государственный деятель перешагнул 66-летний рубеж и ушел на пенсию. Свою работу Петр Дмитриевич очень любит, но об уходе не жалеет: в конце концов, появилась возможность проводить больше времени с семьей.

Бывший вице-президент РЖД и его супруга Людмила Ейликовна вместе уже больше 40 лет. Многие годы она преподавала физику в Химках, затем возглавила местный лицей №11. Сейчас Людмила Кацыв руководит ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья».

В 1977 году у пары родился сын Денис. Первенец решил пойти по стопам отца: окончил МАДИ и занялся транспортом, правда, вместо работы в госучреждениях, Кацыв-младший решил заняться бизнесом. Сейчас он успешный предприниматель, ведет крупные проекты в сфере транспорта и недвижимости.

Бодрость тела и ясность ума Петр Дмитриевич Кацыв поддерживает спортом. Бывший управленец старается регулярно давать себе физические нагрузки. Зарядка, бег — обязательные пункты спортивной программы. А когда есть время, можно поиграть с друзьями в футбол и сразиться в настольный теннис. По последнему виду спорта Кацыв стал кандидатом в мастера спорта.

В доме Петра Дмитриевича хранится немало наград. В них — отражение заслуг управленца на карьерном пути. Он удостоен почетных орденов за заслуги перед Отечеством третьей и четвертой степени, медалей. Как знать, быть может в дальнейшем бывший вице-президент РЖД поучаствует в новых значимых проектах и удостоится еще не одной награды.

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