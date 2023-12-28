28 декабря 2023
27 декабря 2023
26 декабря 2023
URA ПРОЕКТЫ
 
Тюменский рынок недвижимости-2023: на грани перегрева
URA.RU рассказывает, какие потрясения пережили тюменцы, которые планировали покупку жилья
 
Путин пообещал постараться приехать в Тюмень
 
Как менялся кадровый состав тюменских силовиков в 2023 году
От повышения участника тюменской АУЕ-вечеринки* до отставки генерала МВД и смены военкома
 
Губернатор Моор рассказал, как в области будут бороться с отключениями электричества
 
Губернатор Моор обсудил отопительный сезон с вице-премьером РФ Новаком
 
Мэр Тюмени рассказал, как в городе борются с последствиями снегопада
 
Телеканал НТВ подготовил новогодний сюрприз для зрителей
Чем удивит «Новогодняя Маска» с Сергеем Лазаревым, Димой Биланом и другими звездами
 
Малые города России переживают предпринимательский бум
Маркетплейсы привлекают все больше бизнесменов из регионов
 
Что принесло Свердловской области участие в выставке «Россия»
Рекордное число посетителей, особое внимание вип-гостей и другие успехи региона
 
Бюджет на содержание тюменских сельских дорог сократили в два раза
 
График работы тюменских больниц в праздники. Инфографика
В новогодние выходные медпомощь тюменцам окажут по расписанию праздничных дней
 
Как изменился новогодний стол россиян
Самые неожиданные варианты классических блюд
 
В Тюмени подписи за Путина собирают студенты и учителя
 
Уходящий 2023 год переломил расклад сил в тюменской политике
URA.RU подготовило дайджест событий, случившихся с политическими партиями в регионе
 
Россиянам рассказали, как распорядиться накоплениями накануне Нового года
 
Мэр, фастфуд и кошки: чем прославилась Тюмень в 2023 году
Рейтинги российских городов, в которые попал «Лучший город земли»
 
В Тюмени назначили куратора предвыборного штаба Путина
 
Как УрФУ стал уральской фабрикой технологий
Инновации, созданные в рамках федеральной программы «Приоритет»
 
Тюменские слухи: депутаты гоняются за рубашками
О худеющих чиновницах, варяге из Москвы и вербовке оппозиционера. Выпуск 1054
 
Какие новогодние мастер-классы ждут тюменцев в выходные
 
Главное в тюменской политике за 2023 год: интриги, выборы, аресты
Как избирали губернатора, сажали оппозиционера и отправляли на пенсию политиков-динозавров
 
Как в Тюмени ловили мужчину, укравшего труп жены с места ДТП
Предыстория семейной драмы, подробности смертельной аварии и детали задержания тюменца
 
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