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Название СМИ: Информационно-аналитическое агентство «УРА.РУ»
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральская медиакомпания» (620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, пом. № 317)
Главный редактор ИАА УРА.РУ Диана Козлова
Телефон редакции: +7(343) 382-00-06
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URA.RU — это информационное агентство. Мы пишем интересные свежие новости России, мира и Большого Урала. У нас развитая сеть журналистов, которые работают в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Кургане, Перми, Ханты-Мансийске, Салехарде, Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Ноябрьске. В работе с информацией мы придерживаемся редакционных стандартов.