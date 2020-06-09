Человек-мотор: биография, формула успеха бизнесмена Дениса Кацыва

Денис Петрович Кацыв Фото из семейного архива

Предприниматель Денис Петрович Кацыв родился в подмосковном городе Химки в семье бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва. Первенец решил пойти по стопам отца и попробовать силы в транспортной отрасли. Он окончил Московский автомобильно-дорожный институт и вскоре основал компании «Мега-Транс» и «Мособлтранс-1». Позже занялся жилой и коммерческой недвижимостью.

Династия

Семья Кацывов хорошо известна в России и за ее пределами. Отец будущего бизнесмена Петр Дмитриевич посвятил транспорту десятки лет: начинал простым инженером, а в 2014 году занял высокую должность в РЖД. Первые годы после окончания вуза он работал в Химках. Там же 29 апреля 1977 года родился его первенец. Мальчика назвали Денисом.

Автомобилями парень увлекся с детства, а отец с радостью рассказывал Денису о своей работе. Перед школьником никогда не стояло вопроса о том, чем он хочет заниматься, когда вырастет. Кацыв с юных лет решил для себя, что будет продолжать дело отца.

Как и Петр Дмитриевич, Денис предпочитал точные науки. Школьную программу он схватывал на лету, но математика и физика были его безусловными фаворитами: в дневнике напротив них стабильно стояли оценки «отлично». Учителя были уверены: подающий больший надежды парень добьется больших успехов.

Путевка в жизнь

Крепкий фундамент будущего бизнеса Кацыва был заложен в стенах вуза. В 1994 году он поступил в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). 19 лет назад его отец окончил это же учебное заведние с красным дипломом — перед сыном стояла задача быть достойным своего родителя.

Несмотря на высокую должность отца, никаких поблажек для Дениса преподаватели не делали. На экзаменах спрашивали по полной, оценки всегда ставили справедливые. Кацыв и сам не желал привилегий и положением известного и влиятельного родителя никогда не кичился.

Еще на первых курсах он начал думать о том, в каком направлении приложить свои силы и знания — как и отец пойти в государственные структуры или рискнуть и начать собственный бизнес. Заниматься предпринимательством в России в те годы было делом рискованным, опасности и подводные камни поджидали начинающего предпринимателя на каждом шагу, но Кацыв Денис был не из робкого десятка. Получив в 1999 году диплом, он начал претворять планы в жизнь.

Первые шаги Дениса Кацыва

Желающим основать собственное дело в те годы предстояло пройти огонь, воду и медные трубы. Нынешнее поколение молодых предпринимателей вряд ли представляют себе те трудности, с которыми сталкивались начинающие бизнесмены в конце девяностых и начале «нулевых». Сегодня предприниматель может рассчитывать на поддержку от государства и банков: льготные кредиты, специальные программы, электронные сервисы. Тогда ничего этого не было.

Денис Кацыв собрал вокруг себя команду молодых энтузиастов. Вместе они основали компанию «Мега-транс». Заняться решили перевозками нефтепродуктов — топлива и смазочных материалов.

Помимо предпринимательской жилки, у бизнесмена обнаружился талант дипломата. Кацыв сумел найти общий язык даже с крупными игроками рынка — среди клиентов «Мега-Транс» числились такие гиганты, как «Лукойл», «Татнефть» и другие. Высочайшая планка.

География перевозок быстро расширялась: начинали с Московской области, позже к ней добавились Владимирская, Костромская, Смоленская. Для транспортировки нефтепродуктов «Мега-транс» закупила:

— 25 бензовозов Scania;

— автомобили Volvo и Mercedes;

— всего около 150 грузовиков с цистернами.

Первое время конкуренты не отнеслись к «Мега-транс» всерьез, а когда одумались, Денис Кацыв и партнеры уже успели «откусить» большой кусок рынка. Стремительный взлет заинтересовал крупных нефтяных игроков — они проявляли интерес к покупке ценного актива. В итоге предприниматель и другие акционеры договорились о покупке «Мега-транс» компанией «Лукойл».

Полученные деньги партнеры направили на развитие других проектов. Бизнесмен стал совладельцем (30%) компании «Инавто» — основного поставщика транспортных средств для пассажирского перевозчика «Мострансавто», а также компании «Агро» (40%).

От Москвы до самых до окраин

Дело мастера боится. Кацыв Денис Петрович начинал работать в Москве и регионах Центральной России, но однажды ему пришло предложение направить своих специалистов на далекий Ямал — необходимо было доставлять грузы строителям дорог к новым нефтяным месторождениям. К тому моменту на отечественном рынке логистики успешно действовала еще одна компания предпринимателя — «Мособлтранс-1». Бизнесмен с радостью взялся за решение нетривиальной задачи.

Послаблений для водителей «Мособлтранс-1» суровая погода Ямала не делала: они работали при температуре минус 50 градусов, а из-за частых метелей видимость на «зимниках» была практически нулевой. Тем не менее специалисты Дениса Кацыва справились на отлично: дороги были построены, месторождения заработали на полную мощность. Молодой бизнесмен вновь доказал, что на него можно положиться.

«Мособлтранс-1» была основана в 2001 году. Это один из первых проектов Дениса Петровича. На заре деятельности автопарк предприятия состоял из нескольких десятков «Волг». Спустя пять лет это уже крупная компания с более чем 500 легковыми автомобилями и автобусами.

Формула успеха проста — максимальная ориентированность на клиента. Денис Кацыв сумел предложить наиболее качественные услуги по доступным ценам. Кстати говоря, такой же стратегии предприниматель неизменно придерживается в других проектах. Пока конкуренты пытались принести качество в жертву стоимости и наоборот, бизнесмен сумел найти золотую середину, которая привлекла многочисленных клиентов. Среди них:

— правительством Подмосковья (основной заказчик);

— министерство образования Московской области;

— региональные предприятия топливно-энергетической отрасли.

Случайных людей в «Мособлтранс-1» нет. Берешься за дело — работай профессионально. Такого принципа Денис Петрович Кацыв придерживается сам, этого же хочет от своих сотрудников. Специалисты компании не раз удостаивались почетных наград — транспортной премии «Золотая Колесница», наград «Малая Золотая Колесница и других.

Два кита, на которых стоит логистический бизнес — транспорт и склады. Бизнесмен является акционером компании «Технострой». Это оператор высокотехнологичного складского комплекса в подмосковном городе Фрязино, открытого в 2007 году. Для клиентов доступны многоуровневые стеллажи на почти 30 тысяч европаллет, современная складская техника и даже отдельная железнодорожная ветка — разгрузиться на складе может состав из 10 вагонов.

Хранить во Фрязине можно самые деликатные грузы. Среди преимуществ комплекса:

— в крытых отапливаемых помещениях поддерживается температура от плюс пяти до 15 градусов;

— комфортабельные офисные помещения;

— современные охранные системы — видеонаблюдение, сигнализации, датчики.

В «Технострое» Кацыв Денис владеет 37,5% акций. Такой же пакет у предпринимателя в компании «Глобал Транс Логистик». Предприятие было основано в 2006 году. Как и в других проектах бизнесмена, «домашним» регионом была Москва и область, позже география деятельности предприятия расширилась на другие субъекты Федерации. Сейчас ГТЛ — один из лидеров на российском рынки складкой логистики, транспортных услуг и профильного консалтинга.

Жилье на новый лад

Сегодняшние стандарты жилищного строительства в России не критиковал только ленивый. В погоне за квадратными метрами многие застройщики продолжают работать по устаревшим советским нормам. Проблемы с инфраструктурой, отсутствие зелени, дворы-парковки и удаленность от «цивилизации» — подобными жалобами от разочарованных покупателей жилья пестрит практически любой форум.

Загородный коттеджный поселок «Варежки» в формате семейных резиденций кардинально отличается от всего того, что было построено в нашей стране за последние несколько десятков лет. Это еще один проект Дениса Кацыва.

Комплекс расположился в живописном месте рядом национальным парком «Лосиный остров» — крупнейшим лесным массивом Подмосковья. При этом в непосредственной близости от «Варежек» находится город Щелково, поэтому жители комплекса обеспечены необходимой инфраструктурой. А находящиеся неподалеку Ярославское и Щелковское шоссе позволяют добраться до столицы за считаные минуты. Близость природы и доступность инфраструктуры — редкий и очень ценный формат для отечественного рынка недвижимости.

Также среди плюсов «Варежек»:

— красивые дома в современном европейском стиле;

— собственный физкультурно-оздоровительный комплекс;

— благоустроенная территория со спортивными и игровыми зонами, фонтанами и аллеями.

Несколько лет назад Денис Петрович Кацыв являлся одним из владельцев отеля «Плаза Спа Кисловодск». При нем устаревшая гостиница превратилась в четырехзвездочный комплекс. Для гостей доступны 275 номеров, а собственный медицинский центр предоставляет более двух тысяч оздоровительных процедур, а также SPA. Есть бассейн, две сауны, спортивный зал, массажный кабинет

Отель расположен в центре живописной курортной зоны Кисловодска рядом с источником целебного нарзана. Для удобства гостей у отеля есть отдельный вход в Кисловодский парк. Посетитель будет удивлен разнообразием местной флоры и фауны: более 50 их представителей занесены в Красную книгу!

Экспертное сообщество удостоило «Плаза Спа Кисловодск» высочайших оценок. В 2014 году комплекс признали лучшим SPA-отелем России, а в следующем удостоился премии «Travellers' Choice».

Семья, увлечения, интересные факты

Кацыв Денис женат и воспитывает сына. Как и каждый мужчина, бизнесмен работает ради блага родных и близких.

Отец Дениса Кацыва — Петр Дмитриевич — известный в России и за ее пределами транспортник. В этой сфере он работал более 40 лет. Возглавлял компанию «Мострансавто» — крупнейшего пассажирского перевозчика Подмосковья, был министром, главой Минтранса региона, где решал задачи:

— строительства дорог;

— расширения инфраструктуры аэропортов;

— развития железнодорожного сообщения.

Последние пять лет карьеры был вице-президентом РЖД. Благодаря Петру Кацыву в столице появилось Московское центральное кольцо — сейчас оно перевозит более 150 миллионов человек в год. В 2019 году ушел на пенсию.

Мать предпринимателя — Людмила Ейликовна — много лет посвятила работе в школе, преподавала физику. За свои труды она удостоена звания Заслуженный учитель России.

Сейчас Людмила Кацыв руководит ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья». Она создана в 2007 году и на первых порах объединила 44 лучшие школы региона. Ассоциация содействует развитию образования в Подмосковье, помогает внедрять инновационные практики, поддерживает педагогов.

Денис Петрович — большой любитель спорта, особенно пятиборья. Как настоящий транспортник, в свое время увлекался автомотоспортом.

Кстати, общение с наукой после окончания МАДИ бизнесмен не бросил. В дальнейшем он защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько научных работ.

Победа в США

В сентябре 2013 года из Соединенных Штатов пришла любопытная новость: местная прокуратура начала расследование против компании Prevezon Holdings — ее обвинили в отмывании денежных средств. Как это обычно бывает, американские СМИ связали разбирательство с российским бизнесменом, в анном случае с Денисом Кацывом. Однако адвокаты бизнесмена твердо стояли на том, что он и его структуры к подобным преступлениям отношения не имеют.

Впрочем, изначально было ясно, что громкое дело шито белыми нитками. Спустя четыре года следствие так и не смогло доказать причастность предпринимателя и было вынуждено пойти с ним на сделку: в обмен на выплату 5,9 миллиона долларов США сняли все претензии в адрес бизнесмена и разблокировали доступ к его активам. Это первая сделка в истории, которую американские правительство заключило с россиянином на его условиях, отмечали адвокаты Дениса Петровича.