На фоне появления новых и активного развития действующих производств в России обостряется конкуренция за рабочие кадры. Как признаются рекрутеры, заводчане сегодня, по сути, превращаются в «новых айтишников».



Чтобы привлечь ценных сотрудников, на предприятиях повышают зарплаты. По данным HeadHunter, у таких дефицитных специалистов, как токари или сварщики, доходы в среднем составляют 107 и 98 тысяч рублей соответственно. Также на производствах рабочим компенсируют проценты по ипотеке и оплачивают обучение в колледжах и вузах. На некоторых предприятиях предусмотрена и бронь от мобилизации.



Повышенные зарплаты, жилье в рассрочку и другие бонусы для заводчан



Перед российскими рабочими открылись новые перспективы



Сегодня квалифицированные рабочие – это одна из самых востребованных категорий персонала на рынке. Спрос на них очень большой и постоянно растет. Найти «готового» сварщика или токаря с квалификацией – настоящая задача со звездочкой для любого рекрутера. Не случайно сегодня работодатели из Свердловской области идут даже на привлечение сотрудников из других регионов: на hh.ru регулярно появляются вакансии, предполагающие работу вахтовым методом на заводах Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Краснотурьинска и других городов.



- прокомментировали в HeadHunter





Автор: Елена Усенова

Дизайн: Дмитрий Циулин



Над проектом работали:

URA.RU пообщалось с представителями крупнейших предприятий Урала и выяснило, как на самом деле сегодня чувствуют себя рабочие заводов. Вся правда об их зарплатах и условиях труда – в спецпроекте агентства.



