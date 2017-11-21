Зачем блогер из Екатеринбурга сдал «школьника из Бундестага» силовикам

12:47 21 ноября 2017 0

Автор «Старого солдата» уже несколько лет бдит за националистами всех сортов в сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

История с учащимся гимназии Нового Уренгоя, покаявшимся в Бундестаге за немцев, «невинно погибших» в годы Второй мировой войны, продолжает греметь на всю страну. Общество будоражит: любое упоминание этой истории тут же собирает массу негатива со всех сторон.

«URA.RU» решило пообщаться с одним из инициаторов этой истории — автором блога «Старый солдат», членом Общественной палаты Свердловской области Сергеем zergulio Колясниковым. Он одним из первых опубликовал видео выступления школьника и написал на него заявления в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента РФ, сам став героем федеральной повестки. Представляем вам разговор о том, кого он считает виноватым, в чем именно и какие цели преследует.

— Сергей, с чего началась эта история и как к тебе попало это видео?

— Видео было опубликовано в официальной группе гимназии во «ВКонтакте». Там еще и написано было: вот, мол, какой молодец, с докладом выступает в Бундестаге. Мне ссылку на это видео несколько человек прислали, возмущены были. Причем со всей страны писали и даже из Германии. Возмущались этой историей.

— И ты написал запросы в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента. Почему?

— На видео публично немцы называются «невинными жертвами, которые не хотели воевать». Но как-то странно, что эти «невинные жертвы» были взяты под Сталинградом. Я здесь усматриваю попытку агитации фашизма.

Его мать сейчас говорит, что он что-то там сократил, отчего доклад потерял изначальную мысль. Но кому это сейчас интересно? Почему ничего не было сказано про 15 миллионов наших погибших? У них там день памяти жертв — каких жертв? Это тоже у нас «жертвы Сталина»? Весь этот тренд на «покаяние за годы репрессий».

— Кого нужно проверять?

— Понятно, что мальчик не сам это сказал — подобные тексты согласовываются месяцами. Прежде всего — в министерстве образования. Необходимо проверить и саму эту обменную программу, по которой он ездил.

Еще: мне сказали, что курс истории там читает преподаватель из МГУ — что это за преподаватель?

Мальчик — это говорящая голова, а вот кто эти мысли в эту голову вложил — надо разбираться. Смущает, что там папа — работает в отделе безопасности в Роснефти [на самом деле, в дочерней компании]. Но в любом случае, все это в школе воспитывается.

— Что все-таки известно про родителей мальчика?

— Я считаю, что к родителям тут вопросов нет, думаю от них тут мало что зависело?

— Какое наказание и к кому необходимо применить?

— Мальчик себя сам уже наказал. К его родителям тоже вопросов нет. Думаю, что необходимо провести проверку руководителей гимназии и руководителям этой обменной программы — выяснить, кто там воспитывает сочувствие к фашистам в регионе, занимающимся добычей богатств страны.

— Вчера в Екатеринбурге открывали памятник репрессированным — «Маски скорби». Репрессии — результат того, что иным темам придавалось большое значение, требование времени сурово наказывать по идеологическим причинам. Может в данном случае можно учитывать этот урок и в данной истории сдерживать накал эмоций?

— Постоянно идут попытки приравнять Советский Союз к фашистской Германии. Идут попытки приуменьшить наши подвиги, идет целенаправленная работа по дискредитации нашей истории. Я людям все это начинает надоедать. Все ближе и ближе к точке кипения.

К чему приводит такое попустительство, что «а, глупый мальчик что-то сказал». Но мы же видим, что на Украине произошло. И тоже поначалу: ходили с факелами, потом пели песни по Бандеру, потом памятники ему ставили. А сейчас и убить могут. Здесь ситуация та же, и люди это понимают.

Глупо, видя под боком такой пример, как Украина считать, что «молодежь вырастет — поймет». Да нет: на Украине же не выросли и не поняли.