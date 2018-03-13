«Англичане знали заранее, какой яд искать в деле Скрипаля»

17:44 13 марта 2018 2

Эксперты усомнились, что вещество, которым отравили Скрипаля, можно было выявить так быстро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинение России со стороны британских властей в возможной причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и агента MI6 Сергея Скрипаля и его дочери выглядят спланированными. Ведущие российские эксперты в области судебной медицины и химической безопасности заявили «URA.RU», что обнаружение вещества, которое якобы было использовано для покушения, и его антидота за столь короткий срок наводит на размышления.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй выдвинула ультиматум России — до вечера вторника, 13 марта, Москва должна «правдоподобно объясниться» по поводу отравления Сергея Скрипаля. В ином случае Лондон пообещал рассматривать инцидент в Солсбери как военную агрессию РФ против Великобритании.

Обнаружить тип отравляющего вещества и подобрать антидот — непростая задача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Мэй, Скрипаль был отравлен веществом, известным под названием «Новичок». Нервно-паралитические вещества серии «Новичок» были созданы еще в конце 1980-х годов в ГосНИИ органической химии и технологии в СССР. На тот момент этот яд называли самым сильным и не имеющим мировых аналогов химоружием.

По мнению бывшего главного судмедэксперта Минобороны России, доктора медицинских наук Виктора Колкутина, ситуация с отравлением Сергея Скрипаля «выглядит двояко».

«Главный вопрос — были ли у Скрипаля и его дочери явные признаки отравления? Какие клинические симптомы наблюдали английские медики — например, сужение зрачков, потливость ладоней, пена изо рта? Если классические признаки тяжелого отравления присутствовали, то, конечно, они могли сразу начать „копать“ именно в этом направлении», — пояснил «URA.RU» Колкутин. По его словам, изначально было важно понять, что произошло, ведь теоретически речь могла идти и об иной патологии.

При этом у Колкутина вызвало удивление, с какой скоростью британские врачи установили вещество, которым якобы был отравлен экс-сотрудник ГРУ.

«Порой бывает, что специалисты пытаются в течение нескольких недель понять, что происходит, но так и не добираются до разгадки. В итоге человек умирает. В этом же случае складывается впечатление, что медики заранее знали, что именно искать»

, — отметил собеседник агентства. Он пояснил, что для выявления конкретного вида отравляющего вещества у человека берутся анализы крови.

При этом Колкутин затруднился дать прогноз о том, ждет ли Скрипаля и его дочь выздоровление — в настоящее время, по заявлению британской стороны, они находятся в критическом состоянии. «Если антидот действительно найден, то с большой долей вероятности они смогут выкарабкаться», — сказал Колкутин.

Британские медики утверждают — экс-полковник ГРУ стал жертвой яда из серии «Новичок» Фото: Pixabay

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку, возглавлявший лабораторию в том самом институте, который якобы разработал «Новичка», Антон Уткин заявил «URA.RU», что доводы британской стороны выглядят неубедительно: «На самом деле ни одна из стран не подтвердила эффективность „Новичка“, на который ссылаются британские власти. Простите, но что это за суперэффективное химическое оружие, которое, как показала практика, оказалось не способным кого-либо убить?».

Он напомнил, что Скрипаль, его дочь и сотрудник полиции, прибывший на вызов, не были уничтожены. Кроме того, остались в живых и все остальные люди, случайно контактировавшие с опасным веществом.

По его словам, на сегодняшний день в мире существуют другие более эффективные отравляющие вещества, в частности, зарин и VX — последним, к слову, был в результате покушения отравлен брат северокорейского лидера. Уткин также выразил недоумение по поводу заявлений британцев о том, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ, произведено на территории России. «Наша страна всегда последовательно выполняла все обязательства по уничтожению химического оружия и никогда не была замешана в его использовании. А вот все химоружие на Ближнем Востоке, как известно, было создано при помощи западных стран», — напомнил Уткин.

Президент Российского союза химиков, почетный профессор РХТУ им. Д. И. Менделеева Виктор Иванов назвал обвинения со стороны Британии «полной чушью». «Поверьте, за такой короткий срок невозможно определить, о каком конкретно веществе идет речь, и подобрать необходимый антидот», — пояснил он «URA.RU».