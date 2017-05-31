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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:46  31 мая 2017 0

Екатеринбуржцы засудили «Единую Россию» за захват земли

Прибытие единороссов на заседание президиума политсовета на Розы Люксембург, 7. Екатеринбург, охранник, закрытая территория, съемка запрещена
Сегодня эта стоянка принадлежит другим хозяевамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Единой России» проиграло в суде битву за земельный участок, на котором партийцы парковали свои автомобили. Теперь они пользуются платными парковками.

Разбирательство «единороссов» с жильцами соседнего дома по адресу: Розы Люксембург, 9 длилось около года. Соответчиками по делу стали министерство по управлению госимуществом и ГУПСО «Распорядительная дирекция МУГИСО». Согласно размещенным на сайте Октябрьского районного суда материалам, жильцы требовали вернуть в их владение земельный участок площадью 2329 квадратных метров. На этом участке партийцы без согласования с жильцами установили шлагбаум, забор высотой три и длиной 14 метров, создав тем самым препятствия для использования собственниками квартир своей придомовой территории.

Суд удовлетворил требования частично, заставив единороссов снести забор и освободить спорный участок.

Как сообщил «URA.RU» председатель областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев, после потери парковки большая часть партийцев вынуждена оставлять свои машины на платной стоянке. Единороссы согласились с судебным решением, тем не менее, у них осталось множество вопросов.

«У соседнего дома был действительно оформлен землеотвод. Формально право на земельный участок у его жильцов есть. Сейчас они поставили на нем собственное ограждение, сделали на нем собственную стоянку.

Но мы не можем понять, почему при оформлении землеотвода не учитывались интересы здания, в котором мы арендуем помещения. Это здание — памятник архитектуры, оно находится в собственности МУГИСО. Почему интересы этого здания не были учтены в ходе межевания?

Насколько я знаю, в судах выступали лишь отдельные жильцы, вхожие в правление ТСЖ этого дома. Они бились не ради обустройства детской площадки, а ради собственной огороженной парковки. Насколько я знаю, далеко не все собственники квартир в этом доме довольны таким исходом дела», — пояснил Александр Косинцев.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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