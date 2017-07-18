Челябинские чиновники закупают элитные иномарки

13:50 18 июля 2017 2

Челябинские чиновники избавляются от старых "Вольво" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект «За честные закупки» Общероссийского народного фронта обвинил Челябинский госуниверситет и администрацию Центрального района в покупке дорогих иномарок. Соответствующие тендеры размещены в разделе «Сомнительные закупки», передает корреспондент «URA.RU».

В ОНФ считают, что и вуз, и чиновники покупают предмет роскоши. Острой необходимости в приобретении джипа у университета нет. По этому поводу проводится разбирательство.

Так, ЧелГУ покупает внедорожник стоимостью до 3 млн 470 тысяч рублей. Судя по техническим характеристикам, тендер проводится под Ford Explorer или очень схожий с ним автомобиль. Машина в максимальной комплектации обладает турбонаддувным 3,5-литровым 6-цилиндровым 340-сильным двигателем. Салон выполнен в коже, имеются также камера заднего вида с омывателем, передние и задние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и трехзонный климат-контроль, датчики дождя и света.

Аукцион пройдет 24 июля. Руководитель управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова не смогла оперативно прокомментировать необходимость приобретения внедорожника и обещала подготовить официальный ответ позднее.

Администрация Центрального района Челябинска объявляла аукцион на покупку автомобиля намного меньшей стоимости — за 1,7 млн рублей. При схожих характеристиках комфорта, включая кожаный салон, муниципальные чиновники выбрали новый седан. Больше всего под указанные в документации данные подходила «Мазда 6». Официальные дилеры этой марки и победили в аукционе, снизив цену до 1,5 мл рублей.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал, что Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) передал в администрации районов старые «Вольво». «Почти все районы в течение года приобрели новые автомобили. Мы закрыли все основные контракты на благоустройство и другие работы, возникла экономия, поэтому появилась возможность обновить машину. На аукционе нам удалось сэкономить 200 тысяч рублей. Выигравший автомобиль соответствует всем ограничениям для глав районов. Подчеркну, что мы оттягивали этот вопрос, насколько было возможно. Но старая машина слишком дорого обходилась в обслуживании. Мы ее или вернем КУИЗО, или продадим через аукцион», — добавил чиновник.