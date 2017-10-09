{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
07 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:45  09 октября 2017 0

В Екатеринбурге взорвали банкомат «Сбербанка». ФОТО

Потоп Сбербанк, сбербанк россии
Преступники пошли на крайние мерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 8 октября, около 22 часов в Екатеринбурге ограбили отделение «Сбербанка» по улице Блюхера, 59.

По свидетельствам очевидцев, злоумышленники взорвали банкомат и смогли похитить из него деньги. От взрыва пострадало помещение банка, в частности, частично обрушился потолок.

«В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

Получить оперативный комментарий в полиции города не удалось.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров