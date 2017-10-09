В воскресенье, 8 октября, около 22 часов в Екатеринбурге ограбили отделение «Сбербанка» по улице Блюхера, 59.
По свидетельствам очевидцев, злоумышленники взорвали банкомат и смогли похитить из него деньги. От взрыва пострадало помещение банка, в частности, частично обрушился потолок.
«В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.
Получить оперативный комментарий в полиции города не удалось.
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»