{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Курганской области
13:05  10 ноября 2017 0

Шадринский завод пустят на металлолом, чтобы расплатиться с рабочими

Чебаркульский крановый завод. Разрушенный цех. Челябинская область., металлолом
В металлолом уйдет нереализованное на торгах имуществоФото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Зауралье имущество Шадринского завода транспортного машиностроения планируют сдать в металлолом, чтобы рассчитаться с долгами. Накануне против предприятия следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ за задолженность по зарплате в размере 17 млн рублей.

На начало ноября 2017 года ОАО «ШТЗМ» имеет долги по зарплате перед 186 работниками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Принудить руководство завода к их выплате силовому ведомству не удается, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности, обращения в суд и проведение заседаний рабочих групп.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 16 ноября в Кургане состоится очередное собрание кредиторов завода-банкрота. На нем, в частности, планируют принять решения о передаче нереализованного на торгах имущества в муниципалитет, а также его продаже по цене металлолома.

ОАО «ШТЗМ» признан банкротом в феврале 2015 года по решению Арбитражного суда Курганской области. Ранее «URA.RU» сообщало, что действия конкурсного управляющего Владимира Чиркова вызывают вопросы у местных властей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров