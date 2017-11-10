Шадринский завод пустят на металлолом, чтобы расплатиться с рабочими

13:05 10 ноября 2017 0

В металлолом уйдет нереализованное на торгах имущество Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Зауралье имущество Шадринского завода транспортного машиностроения планируют сдать в металлолом, чтобы рассчитаться с долгами. Накануне против предприятия следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ за задолженность по зарплате в размере 17 млн рублей.

На начало ноября 2017 года ОАО «ШТЗМ» имеет долги по зарплате перед 186 работниками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Принудить руководство завода к их выплате силовому ведомству не удается, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности, обращения в суд и проведение заседаний рабочих групп.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 16 ноября в Кургане состоится очередное собрание кредиторов завода-банкрота. На нем, в частности, планируют принять решения о передаче нереализованного на торгах имущества в муниципалитет, а также его продаже по цене металлолома.

ОАО «ШТЗМ» признан банкротом в феврале 2015 года по решению Арбитражного суда Курганской области. Ранее «URA.RU» сообщало, что действия конкурсного управляющего Владимира Чиркова вызывают вопросы у местных властей.