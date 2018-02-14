Спикер тюменской облдумы оправдал зарплату депутатов в 300 тысяч их исключительностью

16:43 14 февраля 2018 18

По мнению Сергея Корепанова, «депутаты — люди не средние» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов призвал не сравнивать зарплату депутатов со средним показателем по региону. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

По словам Корепанова, сейчас региональные депутаты получают около 300 тысяч рублей в месяц. «У нас почему-то принято говорить, что средняя зарплата такая-то, а у депутатов она больше. Я вам скажу, что по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние. Большинство имеют не одно высшее образование, ученые степени, колоссальный опыт руководящей работы. Я, например, с 1975 года с небольшими перерывами все время был первым руководителем», — рассказал Сергей Корепанов.

Он напомнил присутствующим о том, что ямальские депутаты, которые работают в составе Тюменской облдумы, со сменой места жительства и работы потеряли в заработной плате. Среди них он назвал Фуата Сайфитдинова, Николая Бабина и Николая Яшкина. В противовес тюменским депутатам спикер облдумы привел депутатов Нижней Саксонии в Германии, которые, по их же словам, зарабатывают в семь раз больше работников автомобильного концерна Volkswagen.

«Если исходить из этого и сделать зарплату у нас в семь раз выше, чем среднюю у нефтяников, то она далеко зашкалит, будет больше, чем сейчас. Поэтому сравнивать со средней по региону не совсем этично», — уверен Корепанов.

Отметим, что, по данным статистики, средняя зарплата в Тюменской области в октябре 2017 года чуть превысила 40 тысяч рублей. Из 48 депутатов региональной думы только 24 получают ежемесячный доход за законотворческую деятельность.