11:55 16 февраля 2018 30

В соцсетях нашли всех, кто погиб при ударе в Сирии Фото: «ВКонтакте»

После выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщившей о возможном количестве погибших в Сирии россиян, в Сети появились первые уточнения. В группах, которых общаются бойцы ЧВК «Вагнер» и их друзья, назвали имена девяти жертв удара под Дейр-эз-Зором. Говорится также о раненых, но их количество не называется.

В частности, список погибших в бою седьмого февраля добровольцев появился на странице во «ВКонтакте» пользователя Павла Альбощего. По его данным, их не пять, как отмечала Захарова, а девять человек:

1. Ананьев Кирилл Борисович, позывной «Москва», 31.01.1985, г. Москва, добровольцем воевал в Донбассе;

2. Винограденко Владимир Петрович, позывной «Апостол», 30.04.1967, г. Харьков, добровольцем воевал в Донбассе;

3.Гаврилов Руслан Николаевич, 03.08.1983, п. Кедровое, Свердловская область;

4. Косотуров Игорь Николаевич, позывной «Косотур», 30.12. 1972, г. Асбест Свердловской области, добровольцем воевал в Донбассе;

5. Ладыгин Алексей, позывной «Хмурый», 31.05.91, г. Рязань, добровольцем воевал в Донбассе;

6. Логинов Владимир Николаевич, 05.03.1966, г. Калининград, добровольцем воевал в Донбассе;

7. Матвеев Станислвав Валерьевич, позывной «Матвей», 15.05.1979, г. Асбест Свердловской области, добровольцем воевал в Донбассе;

8. Терещенко Олег, 01.10.82, станица Крыловская Краснодарского края;

9. Шихов Алексей, позывной «Кадет», 13.10.1991, г. Нижний Новгород, добровольцем воевал в Донбассе

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что официальный представитель МИД РФ выступил по поводу ситуации в Сирии. Захарова считает, что информацию о десятках и сотнях якобы погибших в Сирии россиян, не являющихся военнослужащими, запустили антиправительственные боевики. Косвенно подтверждает ее слова то, что в Сети появилось много «дочерей вагнеровцев» по аналогии с «крымскими дочерями офицеров» — провокаторами образца 2014 года.