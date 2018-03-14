22:53 14 марта 2018 3

В губернаторском аквариуме обитают редкие породы тропических рыб Фото: источник «URA.RU»

Аппарат губернатора ХМАО заключил контракт на обслуживание пресноводного аквариума объемом 1200 литров, расположенного в здании регионального правительства в Ханты-Мансийске. По информации из базы данных «Контур.Фокус», цена договора составила 290 тыс. рублей. Работы будет выполнять ООО «Лайф».

Аквариум расположен на третьем этаже губернаторского крыла, вблизи ситуационного центра. Резервуар населяют цихлиды, а также тропическая рыбка аравана, которая считается сложной в содержании из-за своих размеров и рациона питания. Основой диеты в домашнем аквариуме этого экземпляра могут служить креветки, мидии без ракушек, дождевые черви, различные насекомые, а также кусочки мяса рыбы. Аравана рекомендуется только опытным аквариумистам.

Начальная цена контракта на обслуживание аквариума составила 326 тыс. рублей, однако ООО «Лайф» опустила цену на 11%, согласившись на 290 тысяч. Вторым участником торгов выступил индивидуальный предприниматель Суворов Валерий Иванович.

1/3 Живой уголок югорских властей будут обслуживать профессиональные аквариумисты Фото: источник «URA.RU»

Общество с ограниченной ответственностью «Лайф» зарегистрировано в Ханты-Мансийске по адресу: ул. Мира, д. 43. офис 3. Учредителями выступают Петр Трифонов и Влас Поспелов. Ранее фирма также обслуживала аквариум в Окружной клинической больнице.