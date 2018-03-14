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14 марта 2018
13 марта 2018
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Главные новости Югры
22:53  14 марта 2018 3

Власти ХМАО потратили почти 300 тысяч на рыбок в губернаторском аквариуме. ФОТО

В губернаторском аквариуме обитают редкие породы тропических рыбФото: источник «URA.RU»

Аппарат губернатора ХМАО заключил контракт на обслуживание пресноводного аквариума объемом 1200 литров, расположенного в здании регионального правительства в Ханты-Мансийске. По информации из базы данных «Контур.Фокус», цена договора составила 290 тыс. рублей. Работы будет выполнять ООО «Лайф».

Аквариум расположен на третьем этаже губернаторского крыла, вблизи ситуационного центра. Резервуар населяют цихлиды, а также тропическая рыбка аравана, которая считается сложной в содержании из-за своих размеров и рациона питания. Основой диеты в домашнем аквариуме этого экземпляра могут служить креветки, мидии без ракушек, дождевые черви, различные насекомые, а также кусочки мяса рыбы. Аравана рекомендуется только опытным аквариумистам.

Начальная цена контракта на обслуживание аквариума составила 326 тыс. рублей, однако ООО «Лайф» опустила цену на 11%, согласившись на 290 тысяч. Вторым участником торгов выступил индивидуальный предприниматель Суворов Валерий Иванович.

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Живой уголок югорских властей будут обслуживать профессиональные аквариумисты Фото: источник «URA.RU»

Общество с ограниченной ответственностью «Лайф» зарегистрировано в Ханты-Мансийске по адресу: ул. Мира, д. 43. офис 3. Учредителями выступают Петр Трифонов и Влас Поспелов. Ранее фирма также обслуживала аквариум в Окружной клинической больнице.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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