Украина отказалась оплачивать спортсменам участие в российских соревнованиях

11:10 07 мая 2018 0

Глава ведомства дал понять спортсменам, что им придется рассчитывать только на себя Фото: Игорь Жданов, Facebook

Власти Украины не будут оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, которые будут проходить на территории РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

По его словам, атлеты могут посещать российские спортивные мероприятия, однако тогда им нужно будет рассчитывать только на свои силы. «Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — приводит выдержку из сообщения главы ведомства «Федеральное агентство новостей».

Ранее Игорь Жданов подписал от имени правительства Украины указ, согласно которому украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ, передавала «Русская планета». Позже глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что этот запрет Киева больше не действует.