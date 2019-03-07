Володина попросили спасти челябинских чиновников от выселения на улицу

Южноуральские чиновники просят Вячеслава Володина помочь сохранить кабинеты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутаты челябинского города Касли обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь им не оказаться на улице. Администрация района объявила, что подала в суд требование о выселении мэрии и горсовета, сообщили «URA.RU» авторы обращения.

«В собственности муниципалитета нет других помещений и денег на аренду, что делает невозможным переезд администрации и совета депутатов, занимающих два кабинета площадью 41 квадратный метр. Считаем, что действия администрации района [иске о выселении] продиктованы политическими амбициями отдельных чиновников и направлены на противостояние двух администраций в ущерб интересам жителей», — говорится в обращении. Депутаты горсовета просят Вячеслава Володина выступить арбитром и разрешить спор.

В муниципалитете уже несколько лет идет конфликт между городской и районной властью. Мэрия и горсовет депутатов под договору безвозмездного пользования занимают несколько помещений, принадлежащих району. Собственных площадей у них нет. Глава Каслинского района Игорь Колышев заверял корреспондента «URA.RU», что не собирается выселять администрацию города. Однако 22 января мэрия получила уведомление о подаче в суд иска об освобождении помещений.