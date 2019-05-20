Начальника уральского отдела Интерпола отправили руководить городской полицией

Начальник уральского отдела Интерпола Андрей Черников внезапно получил понижение Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Временно исполняющим обязанности начальника полиции Первоуральска назначен руководитель отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области полковник Андрей Черников. Информация о назначении Черникова опубликована на официальном сайте свердловской полиции.

Место главы городской полиции Первоуральска остается вакантным после того, как 7 ноября 2018 года был задержан ее руководитель полковник Олег Грехов. Грехов был отправлен в Первоуральск «в ссылку» в 2015 году, после того, как всплыла история с прослушкой разговоров Евгения Ройзмана.

«URA.RU» сообщало, что Олег Грехов обвиняется в том, что, будучи начальником отдела бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), продал материалы прослушки Ройзмана. По версии следствия, взятку Грехову передал сотрудник полиции Михаил Кораблев при посредничестве подполковника Артема Письменного, заместителя Грехова по отделу. Материалы прослушивания разговоров Евгения Ройзмана за 300 тысяч рублей купила бывшая работница прокуратуры Анна Филатова — для своего мужа, следователя прокуратуры Алексея Карпова. Карпов сейчас отбывает наказание за организацию заказных убийств. При обыске в его квартире и были найдены материалы прослушки. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Письменный попал под следствие, Кораблев уехал за границу и вернулся в Россию только в апреле 2019 года. Грехова, который на тот момент был уже заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области, «сослали» в Первоуральск. Теперь внезапно туда же отправлен глава свердловского Интерпола Андрей Черников. Новый человек на его место пока не назначен.