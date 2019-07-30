Югорчан просят выбрать подарок для новорожденных на 20 тысяч рублей

Выбор нужно сделать между готовым «набором для новорожденного» и мультикартой с 20 тысячами рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Югорчанам предложили выбрать, что дарить новорожденным на деньги из регионального бюджета. Голосование по этому поводу стартовало на портале «Открытый регион — Югра», сообщили в пресс-службе правительства.

«Первый вариант — детские принадлежности на сумму 20 тысяч рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни. Второй — мультикарта „Расту в Югре“, при активации которой на лицевой счет одного из родителей или законных представителей на каждого новорожденного будет зачислено 20 тысяч рублей», — написано в документе.

В наборе детских принадлежностей полотенце-уголок, кроватка, распашонки, костюм, шапочка, ползунки, подгузники и другие вещи. Этот перечень предметов был сформирован по результатам опроса семей. Деньги с мультикарты могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Законодательная инициатива о предоставлении в Югре подарка новорожденному готовится по поручению губернатора Натальи Комаровой в соответствии с планом основных мероприятий «Десятилетия детства».

На момент публикации новости 79% проголосовавших выбрали вариант с мультикартой. Всего участие в опросе приняли более семи тысяч человек. Активнее всего голосуют женщины (83,94%). По территориям респондентов больше всего из Октябрьского района (13,81%). Голосование продлится до 12:00 1 августа. Подарки начнут выдавать детям, родившимся с 1 января 2020 года.