«Даже не знаю, на кого подумать!» — иронизирует пострадавшая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль Suzuki Ignis, принадлежавший председателю жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зиле Булатовой. Об этом пострадавшая сообщила «URA.RU». Машина стояла во дворе дома по улице Боровой, где проживает активистка.

«Когда это произошло, я спала. Меня разбудили представители силовых органов — МЧС и полиции», — рассказала она агентству. По словам Булатовой, это уже вторая ее машина, которую она потеряла. «Первая сгорела на улице Ясной, где я жила раньше, — говорит Зиля. — Причем, жила не по прописке. Это значит, что за мной следят: вычислили, где я живу, теперь — куда переехала».

По словам Булатовой, она «даже не знает, на кого подумать». Впрочем, это звучит скорее как шутка: она уверена, что это был поджог. «Конечно, я подозреваю, что все это связано с историей вокруг ЖК «Бухта Квинс», — говорит женщина.

Новиков был одним из фигурантов дела о хищении средства пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс»: в начале расследования его даже брали под стражу, долгое время он находился под домашним арестом. Комментируя скандал вокруг дела, Новиков хвастался дружбой с губернатором и публично клеймил своих главных врагов, в числе которых называл Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области и председателя кооператива «бухта Квинс» Зилю Булатову. Недавно прокуратура подписала обвинительное заключение по делу, однако в суд Новиков не пойдет: его вывели из числа обвиняемых.