На Урале мужчина оставил спутницу медведю и убежал

Югорчанам удалось избежать серьезных последствий при встрече с лесным хищником Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе ХМАО на мужчину и женщину в лесу вышел медведь. Спутник югорчанки успел убежать и вызвать помощь, сообщили в сводке «Центроспаса-Югория».

«На мужчину в лесу вышел медведь, мужчина успел убежать, в лесу осталась женщина. Женщина 1964 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 6 сентября на первом километре автодороги Нягань — Талинка.

Ранее встречу с медведем пережил житель Кемеровской области. 1 сентября в 15 метрах от дороги он увидел зверя и сумел убежать, передает издание VSE42.Ru.