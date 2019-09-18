Демарш участников майских протестов не остановит опрос о храме Святой Екатерины

Выход двенадцати общественников и политиков из состава рабочей группы по подготовке опроса о месте строительства храма Святой Екатерины не повлияет на ход подготовки к голосованию.
Как заявил «URA.RU» председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин, очередное заседание группы пройдет до конца этой недели. Его участники, в том числе, намерены обсудить регламент работы наблюдателей и опросы взаимодействия с полицией по поддержанию на участках общественного порядка. «Мы пригласили на заседание всех заявивших о выходе из состава группы коллег и надеемся, что они продолжат работу во благо города. Если они не примут приглашение, то кворум для продолжения работы у нас будет», — сказал спикер.
Представитель администрации города подчеркнул, что в состав группы могут войти все лица, заинтересованные в стабильной социально-экономической ситуации в муниципалитете. Он выразил уверенность, что группа завершат работу, рассмотрев все стоящие перед ней вопросы. «Освободившиеся места точно пустовать не будут, в городе много других общественников, для которых интересы города на первом месте», — заверил собеседник агентства.
Как ранее сообщало «URA.RU», 12 членов рабочей группы во главе с депутатом думы Екатеринбурга Константином Киселевым вышли из ее состава, обвинив главу Екатеринбурга Александра Высокинского в нежелании прислушиваться к их мнению. «Появляется все больше аргументов ставить под сомнение и ход подготовки опроса, и его результаты», — пояснили авторы открытого письма.