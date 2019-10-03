Бывший зам уральского полпреда возглавил предприятие, пережившее обыски

Бывший заместитель полпреда президента РФ в УрФО Андрей Андриянов стал новым директором свердловского ГУП «Газовые сети». Информация об этом опубликована на сайте министерства по управлению госимуществом региона.
По информации ведомства, Андриянов был принят на должность по итогам конкурса. «Андрей Андриянов имеет различные правительственные награды. В том числе благодарность президента Российской Федерации, — отметили в пресс-службе МУГИСО.
В уральском полпредстве Андриянов начинал карьеру в 2007 году. В 2009 году он стал главным федеральным инспектором в Челябинской области, а затем — заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. С 2014 года Андриянов работал первым замгендиректора в фонде капремонта Свердловской области.
«Газовые сети» занимается строительством и проектированием объектов газификации, транспортировкой газа, а также эксплуатацией газопроводов. В январе 2019 года силовики провели обыски в офисе предприятия, были изъяты документы.