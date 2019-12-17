В Екатеринбурге банк требует оплаты долгов убитой Ксении Каторгиной

В Екатеринбурге банк требует от родственников Ксении Каторгиной, убитой при продаже Audi Q5, заплатить по ее кредитам. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат Дмитрий Панов. По его словам, три недели назад на него вышли люди, представившиеся сотрудниками «Альфа-Банка», и предъявили требования.
Согласно бумагам, у Каторгиной, помимо ипотеки (которую уже погасил уральский бизнесмен Игорь Алтушкин), оказалось еще три непогашенных кредита. Задолженность по ним на начало декабря составляет 606 тысяч рублей, 82 тысячи и 800 рублей (суммарно около 700 тыс. руб.).
«Я сказал, что хотел бы увидеть бумаги с подтверждением сумм, договоры кредитования, понять, была ли страховка, — рассказал „URA.RU“ адвокат. — Такой информации мне до сих пор не дали». Зато ему предложили «скостить» долг, если его часть будет погашена в ближайшее время.
«Мы являемся не коллекторским агентством, а сотрудниками „Альфа-Банка“, — пояснил „URA.RU“ специалист, чей номер указан в документах. — С мертвых людей никто не взыскивает — речь идет о наследственной массе: если кто-то из наследников вступит в наследство, он, помимо имущества, примет на себя долги. И кредитор должен связаться, объяснить ситуацию, предложить варианты».
Сотрудник банка также объяснил, зачем он и коллеги потребовали скорейшего погашения части долга в обмен на дисконт. «Понимая резонансную ситуацию, предложили вариант с меньшими экономическими потерями — по-человечески пошли навстречу», — говорит специалист. «URA.RU» также обратилось за комментарием в пресс-службу «Альфа-Банка» — ответ пока не поступил.