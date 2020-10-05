05 октября 2020

Названа причина пожара в торговом центре в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Монетка Богданович 6 октября 2020
На тушение пожара потребовалось четыре часа Фото: URA.RU © URA.RU

Стала известна причина пожара в торговом центре «Монетка» в городе Богданович (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания», — сообщили в администрации Богдановича. Во время пожара никто из людей не пострадал.

В Богдановиче в половине четвертого утра 6 октября загорелся двухэтажный торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева. На тушение пожара ушло четыре часа, здание площадью порядка 1000 квадратных метров выгорело полностью.

«Сообщение о возгорании здания поступило в диспетчерскую в 03.57. В тушении пожара задействованы восемь единиц техники и 30 человек личного состава. В 07.22 ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар в ТЦ Монетка Богданович 6 октября 2020
Двухэтажное здание выгорело полностью
Фото: URA.RU © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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