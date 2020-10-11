В правительственной структуре ЯНАО началось обновление команды

Назначение в дептуризма получил Дмитрий Ксенжук из Пуровского района Фото: Дмитрий Ксенжук, личная страница в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Сотрудник Центра развития туризма из Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО Дмитрий Ксенжук получил назначение в окружном департаменте туризма и молодежной политики. Об этом сообщил 12 октября глава ведомства Наиль Хайруллин.

«Дима Ксенжук из Пуровского района переезжает в Салехард, — написал Наиль Хайруллин в своем telegram-канале. — В департаменте, помимо интересных и сложных задач в молодежной политике, как и всех других, его ждет испытательный срок». По сообщению руководителя, в ближайшем будущем будут выбраны еще две кандидатуры — по таким направлениям, как организация детского отдыха и туризм. Хайруллин отметил, что по каждой из кандидатур проходят «серьезные внутренние обсуждения». За кандидатов, по словам главы дептуризма, разворачивается «настоящая борьба двух управлений».

Дмитрий Ксенжук был включен в кадровый резерв окружного дептуризма в начале октября. В пуровском Центре развития туризма он занимал должность начальника отдела информационного обеспечения. Ранее Наиль Хайруллин сообщал, что в ведомстве имеется семь вакансий, как руководящего звена, так и рядовых, которые планируется укомплектовать.

Сам Хайруллин занял пост главы окружного дептуризма в конце 2018 года. Его предшественница, Эльвира Тимиргазина, ушла тогда в аппарат губернатора ЯНАО, где возглавила комиссию по делам несовершеннолетних.