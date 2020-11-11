11 ноября 2020

Челябинский вуз ждет решения Москвы о дистанционном обучении

© Служба новостей «URA.RU»
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Вуз Челябинска может уйти на дистант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (Челябинск) ждут решения о переводе на дистанционный режим работы. Как сообщил URA.RU первый проректор вуза Алексей Богачев, они ждут решение из Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.

«Мы получили письмо Министерства науки и высшего образования РФ и знаем, что ведомство рекомендовало вузам переходить на дистанционное обучение в соответствии с эпидемической ситуацией и по согласованию с Роспотребнадзором. Но учредителем педагогических вузов является Министерство просвещения РФ. Мы сделаем запрос в адрес нашего учредителя и в адрес Роспотребнадзора, чтобы получить рекомендации к действию», — заявил URA.RU Богачев.

В данный момент университет работает в штатном режиме. Эпидобстановка в университете сложная. По данным вуза, к 12 ноября на больничном находятся 25 преподавателей, еще девять — на дистанте.

«Несколько академических групп переведены на дистанционное обучение в связи с превышением порога заболеваемости обучающихся в академических группах. Но это носит точечный характер, и мы ежедневно отслеживаем ситуацию», — добавил URA.RU Богачев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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