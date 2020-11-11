Челябинский вуз ждет решения Москвы о дистанционном обучении

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (Челябинск) ждут решения о переводе на дистанционный режим работы. Как сообщил URA.RU первый проректор вуза Алексей Богачев, они ждут решение из Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.
«Мы получили письмо Министерства науки и высшего образования РФ и знаем, что ведомство рекомендовало вузам переходить на дистанционное обучение в соответствии с эпидемической ситуацией и по согласованию с Роспотребнадзором. Но учредителем педагогических вузов является Министерство просвещения РФ. Мы сделаем запрос в адрес нашего учредителя и в адрес Роспотребнадзора, чтобы получить рекомендации к действию», — заявил URA.RU Богачев.
В данный момент университет работает в штатном режиме. Эпидобстановка в университете сложная. По данным вуза, к 12 ноября на больничном находятся 25 преподавателей, еще девять — на дистанте.
«Несколько академических групп переведены на дистанционное обучение в связи с превышением порога заболеваемости обучающихся в академических группах. Но это носит точечный характер, и мы ежедневно отслеживаем ситуацию», — добавил URA.RU Богачев.
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