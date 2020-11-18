В Свердловской области побит рекорд по числу заболевших COVID

Число заболевших продолжает расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 18 ноября зарегистрировано 358 новых случаев заболеваемости COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии.

235 человек из числа заболевших — жители Екатеринбурга. «Состояние 472 госпитализированных оценивается как тяжелое, 317 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 207 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1050, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2460», — уточнили в штабе

За сутки умерло десять человек, зараженных коронавирусом. Общее число в регионе достигло 917. Выздоровело 363 человека. Всего в регионе выздоровело 33 882 свердловчанина. Общее количество заболевших — 41 719 человек.