Курганцы жалуются, что пациенты в ковидном госпитале воруют еду

В Кургане пациенты больницы воруют еду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты инфекционного госпиталя в Кургане крадут еду из общего холодильника у 92-летней женщины. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал Владимир Тарасов, чья родственница проходит лечение в упомянутом госпитале.

«Нашу бабушку (92 года) положили во вторую горбольницу с диагнозом „Covid-19“. Лечится уже порядка двух недель. Жалуется (и не только она) на воровство продуктов из общего холодильника, который стоит в коридоре. Львиную долю продуктов из наших передач кто-то украл и съел!», — написал мужчина в паблике «Инцидент Курган».

В завершении он попросил курганцев оставаться людьми и не воровать чужой кусок хлеба, так как большинство и так живет не богато. В комментариях к посту жители города давали советы, как пристыдить воришек. «Положите записку в пакет: „Приятного аппетита, глупый воришка. Ты ставишь нас в неловкое положение, ведь мы не знаем, что ты любишь кушать и покупаем всё подряд. Ты, наверное, тоже поделился бы с нами, если бы было чем“. Подобную записку писала, когда лежала во 2 горке, воровство прекратилось», — написала Елена Шевнина.

Другие рассказывали свои истории после пребывания в больницах. Например, Олеся Федорова написала, что лежала в больнице с дедушкой, у которого не было родственников. После того, как пациенты заметили, что он берет их еду, из сочувствия сами начали ею делиться. Также курганцы советовали приносить бабушке немного еды, чтобы она ее почти сразу съедала и не хранила. А Игорь Глобус решил пошутить: «Похоже нас раскусили. Та банка с грибами и сёмга в луковом соусе, была адресована бабушке».