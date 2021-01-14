В мэрии Перми назначен глава ключевого департамента

Алексей Демкин нашел начальника департамента образования Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин нашел начальника городского департамента образования. Об этом сообщает пресс-служба мэра в своем telegram-канале.

«Новым начальником департамента образования станет Анна Деменева, директор школы „Точка“», — отмечает пресс-служба главы города. Комментируя назначение Деменевой, глава города отметил ее «прогрессивный опыт» в управлении образовательным учреждением. «Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города», — пояснил Демкин.

Прежний руководитель департамента образования Перми Людмила Серикова уволилась с этой должности в октябре прошлого года. Уход чиновницы произошел на фоне череды скандалов в школах Перми, о которых подробно рассказывало URA.RU.