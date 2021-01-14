14 января 2021
13 января 2021

В мэрии Перми назначен глава ключевого департамента

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр города Алексей Демкин. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин нашел начальника департамента образования Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин нашел начальника городского департамента образования. Об этом сообщает пресс-служба мэра в своем telegram-канале.

«Новым начальником департамента образования станет Анна Деменева, директор школы „Точка“», — отмечает пресс-служба главы города. Комментируя назначение Деменевой, глава города отметил ее «прогрессивный опыт» в управлении образовательным учреждением. «Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города», — пояснил Демкин.

Прежний руководитель департамента образования Перми Людмила Серикова уволилась с этой должности в октябре прошлого года. Уход чиновницы произошел на фоне череды скандалов в школах Перми, о которых подробно рассказывало URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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