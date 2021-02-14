Из-за аварии на ТЭЦ Озерск остался без тепла

Часть Озерска замерзает из-за коммунальной аварии Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Озерск, Челябинская область, произошла крупная коммунальная авария. Два из трех котельных города перестали обеспечивать жилые дома и соцучреждения теплом. Информацию подтвердили корреспонденту URA.RU в администрации Озерска.

«На Аргаяшской ТЭЦ (структурное подразделение ПАО „Фортум“) в выходные дни произошла утечка теплоносителя с температурой 120 градусов. Чтобы устранить свищ, на ТЭЦ пришлось полностью остановить два из трех бойлеров, которые обеспечивают теплоснабжение Озерска», — заявили URA.RU в мэрии Озерска.

По данным администрации, из-за аварии объем теплоресурса, поставляемый в город, был снижен в два раза. «Ремонт продлится ориентировочно до 19:00 15 февраля. По нашей оценке, ситуация складывается серьезная и напряженная: даже после включения двух выведенных из технического оборота бойлеров потребуется еще 6-8 часов», — заявил первый замглавы Озерска Иван Сбитнев.

Сейчас часть жилых домов была переведена на обслуживание газовой котельной на медгородке. Остальным жителям и соцучреждениям власти порекомендовали включать электрообогреватели. В пресс-службе ПАО «Фортум» обещали предоставить комментарий позже.