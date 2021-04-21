В Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину и ранил женщину

Люди перебегали железнодорожные пути на главной станции города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грузовой поезд сбил двух людей, перебегавших железнодорожные пути в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«21 апреля около 23 часов местного времени машинист заметил двух людей, перебегавших жд пути. Машинист подавал сигнала большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате травмы получили два человека: мужчина погиб на месте, а женщина с различными травмами доставлена в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на станции «Екатеринбуг-Пассажирский». Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее поезд также насмерть сбил мужчину в Кургане. По предварительным данным, мужчина находился в колее железнодорожного пути. Машинист также заметил человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.