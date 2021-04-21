21 апреля 2021

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину и ранил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, поезд, депо, станция екатеринбург пассажирский, железная дорога
Люди перебегали железнодорожные пути на главной станции города Фото:

Грузовой поезд сбил двух людей, перебегавших железнодорожные пути в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«21 апреля около 23 часов местного времени машинист заметил двух людей, перебегавших жд пути. Машинист подавал сигнала большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате травмы получили два человека: мужчина погиб на месте, а женщина с различными травмами доставлена в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на станции «Екатеринбуг-Пассажирский». Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее поезд также насмерть сбил мужчину в Кургане. По предварительным данным, мужчина находился в колее железнодорожного пути. Машинист также заметил человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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