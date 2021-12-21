Партнеры Сергея Студенникова добавят в общий бизнес мексиканских мотивов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Товарный знак в виде черепа, зарегистрированный федеральным ритейлером «Бристоль», предназначен для маркирования спиртных напитков из мексиканского сырья. Об этом сообщили URA.RU в самой компании. «Бристоль» входит в одну компанию с холдингом «Красное&Белое» Сергея Студенникова — Mercury Retail Group (MRG).

«Указанный товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации алкогольной продукции „Индиана“, изготовленной из мексиканского дистиллята. Изобразительный товарный знак представляет собой калаверу (мексиканский череп) как историческую символику Мексики, символ праздника El dia de Muertes», — пояснил URA.RU директор ООО «Альбион-2002» Игорь Саляев.

El dia de Muertes (День мертвых) — праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Компания «Альбинг-2002» занимается реализацией продовольственных товаров посредством торговой сети «Бристоль».

Таким изображением выделят продукцию из мексиканского алкоголя Скрин: сайт СБИС