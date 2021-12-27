Пермяка осудили за оправдание теракта в УФСБ Архангельска

За пост в соцсети пермяка оштрафовали на 250 тыс. рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Военный суд признал пермяка виновным в оправдании терроризма из-за поста в социальной сети. В сообщении речь шла о взрыве в архангельском управлении ФСБ, которое совершил 17-летний подросток в 2018 году.

«Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданину Российской Федерации за оправдание терроризма. Житель Пермского края Рудниченко И.О. разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические признаки оправдания терроризма, а именно террористического акта, совершенного в 2018 году в Архангельске в здании регионального Управления ФСБ России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

По уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) Рудниченко оштрафовали на 250 тыс. рублей. Взрыв в приемной УФСБ в Архангельске прогремел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний молодой человек, который погиб при инциденте. История активно обсуждалась в соцсетях, против некоторых комментаторов возбуждали дела об оправдании терроризма. Так, жителя Калуги Ивана Любшина в марте 2020 года за пост в соцсети «ВКонтакте» приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.

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