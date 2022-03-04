В ЯНАО отменили обязательные QR-коды

Режим повышенной готовности продлили до 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Ямала ослабили коронавирусные ограничения и отменили QR-коды. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве.

«Для посещения учреждений спорта, культуры, социального обслуживания, бассейнов, бань, фитнес-клубов, кафе и ресторанов не требуется наличие QR-кода или сертификата переболевшего или вакцинированного либо справка о медотводе и действительный отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также отменены требования по заполнению 50% мест при посещении мероприятий учреждений культуры и спорта, общепита», — сообщили агентству в ведомстве.

Также сняли ограничения по режиму работы общепита. Соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию для граждан старше 60 лет больше не требуется.

Прибывшим в регион гражданам больше не требуется ПЦР-тест, а для вахтовиков отменили 14-дневную обсервацию и тестирование на ковид.

При этом режим повышенной готовности продлен до 1 июня. Масочный режим в общественных местах сохраняется. Работодателям рекомендуют также привлекать к работе вакцинированных или переболевших ковидом вахтовиков. Предприниматели обязаны размещать на входах антисептики.

Также до 1 апреля массовые мероприятия приостановлены. Однако с учетом требований Роспотребнадзора допускается проведение мероприятий органов госвласти, спортивных мероприятий, богослужений и прочее.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам