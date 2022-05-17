Снабжающий ЛДНР свердловский завод удваивает свой штат

Завод «Уралтехфильтр-Инжиниринг» занимается производством фильтрующих элементов для производств в СНГ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завод «Уралтехфильтр-Инжиниринг», расположенный в Дегтярске (Свердловская область) и импортирующий продукцию в Донецкую и Луганскую народные республики, планирует увеличить штат сотрудников в два раза. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Дегтярский завод „Уралтехфильтр-Инжиниринг“ с участием господдержки развивает импортозамещающее производство. В планах предприятия построить новые производственные корпуса и увеличить штат в два раза», — говорится в сообщении департамента.

Завод производит фильтрующие элементы для производственных процессов при работе с газом, нефтью, маслом и иными материалами, нуждающимися в фильтрации. По словам руководителей предприятия, в 2022 году наблюдается значительный прирост заказов. Поставки с дегтярского завода идут в регионы РФ, а также за рубеж — в ДНР, ЛНР, Белоруссию и Узбекистан.