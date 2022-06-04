04 июня 2022
03 июня 2022

В День России в ЯНАО выступит группа 7Б

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
12 июня 7Б сыграют в Муравленко на фестивале «Белые ночи» Фото:

В День России (отмечается 12 июня) рок-группа 7Б выступит в Муравленко (ЯНАО). Об этом написал лидер коллектива Иван Демьян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«12 июня группа выступит на фестивале „Белые ночи“ в городе Муравленко, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Лето пришло, фестивалей добавилось», — написал музыкант в соцсети.

Группа 7Б известна прежде всего песней «Молодые ветра». Также в ее репертуаре такие композиции как «Полковник», «Ночное лето», «Город слепых» и другие.

Ранее URA.RU рассказывало о проекте «Музыкальная мастерская». Участие в проекте приняли более ста школьников из Муравленко и Ноябрьска.

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В День России (отмечается 12 июня) рок-группа 7Б выступит в Муравленко (ЯНАО). Об этом написал лидер коллектива Иван Демьян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «12 июня группа выступит на фестивале „Белые ночи“ в городе Муравленко, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Лето пришло, фестивалей добавилось», — написал музыкант в соцсети. Группа 7Б известна прежде всего песней «Молодые ветра». Также в ее репертуаре такие композиции как «Полковник», «Ночное лето», «Город слепых» и другие. Ранее URA.RU рассказывало о проекте «Музыкальная мастерская». Участие в проекте приняли более ста школьников из Муравленко и Ноябрьска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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