В День России в ЯНАО выступит группа 7Б

12 июня 7Б сыграют в Муравленко на фестивале «Белые ночи» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День России (отмечается 12 июня) рок-группа 7Б выступит в Муравленко (ЯНАО). Об этом написал лидер коллектива Иван Демьян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«12 июня группа выступит на фестивале „Белые ночи“ в городе Муравленко, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Лето пришло, фестивалей добавилось», — написал музыкант в соцсети.

Группа 7Б известна прежде всего песней «Молодые ветра». Также в ее репертуаре такие композиции как «Полковник», «Ночное лето», «Город слепых» и другие.

Ранее URA.RU рассказывало о проекте «Музыкальная мастерская». Участие в проекте приняли более ста школьников из Муравленко и Ноябрьска.