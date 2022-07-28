Тюменские самолеты отправились тушить Коми

Тюменские спасатели уже приступили к тушению пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

На помощь в тушении лесных пожаров в Республику Коми отправились сотрудники тюменской авиабазы. Информацию об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«25 сотрудников Тюменской Авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Уверен, тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны», — поделился губернатор Тюменской области.

Площадь, охваченная огнем, превысила пять тысяч гектар. Пожары спровоцированы сухой жаркой погодой, стоящей весь июль в Республике Коми. Тюменские пожарные уже приступили к работе по тушению в отдаленных районах.