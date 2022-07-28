28 июля 2022

Тюменские самолеты отправились тушить Коми

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, торфяники горят, торфяной пожар
Тюменские спасатели уже приступили к тушению пожаров Фото:
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Лесные пожары в России

На помощь в тушении лесных пожаров в Республику Коми отправились сотрудники тюменской авиабазы. Информацию об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«25 сотрудников Тюменской Авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Уверен, тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны», — поделился губернатор Тюменской области.

Площадь, охваченная огнем, превысила пять тысяч гектар. Пожары спровоцированы сухой жаркой погодой, стоящей весь июль в Республике Коми. Тюменские пожарные уже приступили к работе по тушению в отдаленных районах.

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На помощь в тушении лесных пожаров в Республику Коми отправились сотрудники тюменской авиабазы. Информацию об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «25 сотрудников Тюменской Авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми. В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Уверен, тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны», — поделился губернатор Тюменской области. Площадь, охваченная огнем, превысила пять тысяч гектар. Пожары спровоцированы сухой жаркой погодой, стоящей весь июль в Республике Коми. Тюменские пожарные уже приступили к работе по тушению в отдаленных районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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