В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля.
«В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Все произошло еще в середине июля на территории Ленинского района, но известно об этом стало только недавно», — пишет Е1.RU со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, на текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность не удалось.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. Там информацию не опровергли, но от комментариев воздержались.
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