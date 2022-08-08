В Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
На текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля.

«В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Все произошло еще в середине июля на территории Ленинского района, но известно об этом стало только недавно», — пишет Е1.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, на текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. Там информацию не опровергли, но от комментариев воздержались.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля. «В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Все произошло еще в середине июля на территории Ленинского района, но известно об этом стало только недавно», — пишет Е1.RU со ссылкой на собственный источник. По данным издания, на текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. Там информацию не опровергли, но от комментариев воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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