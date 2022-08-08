На текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Тело пролежало так с середины июля.

«В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Все произошло еще в середине июля на территории Ленинского района, но известно об этом стало только недавно», — пишет Е1.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, на текущий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело мужчины сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Установить личность не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. Там информацию не опровергли, но от комментариев воздержались.