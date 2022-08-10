Тюменский родком обвинил современное кино в пошлости

11 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

По словам председателя родкома, современные экранизации опошляют героев старых сказок Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель тюменского родительского комитета Андрей Генерозов высказался против выхода нового фильма о Красной шапочке. По его словам, современные экранизации опошляют героев сказок. Об этом Андрей Генерозов рассказал корреспонденту URA.RU. «Происходит обесценивание вечных ценностей. <…> Претензия связана с индустрией современного кинематографа и мультипликации, которые копируют западные подходы. А западные подходы давно оседлали тему десакрализации идеалов. В новых экранизациях образы персонажей опошляются и по-другому дается интерпретация добру и злу, традиционным образам поведения мужчины и женщины», — рассказал Генерозов корреспонденту URA.RU. По словам председателя тюменского родкома, современные авторы сказок отдалились от природы и религии, что сказывается на их произведениях. «Авторы современных сказок отравлены урбанизацией, отрывом от традиционных отношений с природой и традиционных религий. В этом смысле и сказки у них ущербны, хотя бывают и терпимые», — добавил Генерозов. Председатель тюменского родкома посоветовал родителям читать детям сказки «Аленький цветочек», «Сказку о рыбаке и рыбке», « Гуси лебеди» и «Царевна лягушка». Также он порекомендовал познакомиться с мультипликационным сериалом «Гора самоцветов».

Председатель тюменского родительского комитета Андрей Генерозов высказался против выхода нового фильма о Красной шапочке. По его словам, современные экранизации опошляют героев сказок. Об этом Андрей Генерозов рассказал корреспонденту URA.RU. «Происходит обесценивание вечных ценностей. <…> Претензия связана с индустрией современного кинематографа и мультипликации, которые копируют западные подходы. А западные подходы давно оседлали тему десакрализации идеалов. В новых экранизациях образы персонажей опошляются и по-другому дается интерпретация добру и злу, традиционным образам поведения мужчины и женщины», — рассказал Генерозов корреспонденту URA.RU. По словам председателя тюменского родкома, современные авторы сказок отдалились от природы и религии, что сказывается на их произведениях. «Авторы современных сказок отравлены урбанизацией, отрывом от традиционных отношений с природой и традиционных религий. В этом смысле и сказки у них ущербны, хотя бывают и терпимые», — добавил Генерозов. Председатель тюменского родкома посоветовал родителям читать детям сказки «Аленький цветочек», «Сказку о рыбаке и рыбке», « Гуси лебеди» и «Царевна лягушка». Также он порекомендовал познакомиться с мультипликационным сериалом «Гора самоцветов».