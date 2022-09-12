12 сентября 2022

Пермяк продает хохлатую обезьяну за 120 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, обезьяна, эдипов тамарин
Возраст обезьяны 6 лет и 3 месяца Фото:

Житель Перми продает самку хохлатого тамарина. Цена за особь — 120 тысяч рублей. Объявление о продаже пермяк разместил на портале «Авито».

«Самка хохлатой обезьянки. Цена — 120000 рублей», — пишет автор объявления.

Сам владелец рассказал URA.RU, что продает обезьяну, так как у него имеется слишком много самок этого вида обезьян, а самцов он найти не может. Животное возрастном 6 лет и 3 месяца. Обезьян пермяк разводит сам и содержит в широком вольере. Также продавец отметил, что у животного нет прививок, потому как таким особям в детстве их не делают.

Фото продаваемой обезьяны
Фото:

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Житель Перми продает самку хохлатого тамарина. Цена за особь — 120 тысяч рублей. Объявление о продаже пермяк разместил на портале «Авито». «Самка хохлатой обезьянки. Цена — 120000 рублей», — пишет автор объявления. Сам владелец рассказал URA.RU, что продает обезьяну, так как у него имеется слишком много самок этого вида обезьян, а самцов он найти не может. Животное возрастном 6 лет и 3 месяца. Обезьян пермяк разводит сам и содержит в широком вольере. Также продавец отметил, что у животного нет прививок, потому как таким особям в детстве их не делают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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