Пермяк продает хохлатую обезьяну за 120 тысяч

Возраст обезьяны 6 лет и 3 месяца
Житель Перми продает самку хохлатого тамарина. Цена за особь — 120 тысяч рублей. Объявление о продаже пермяк разместил на портале «Авито».
«Самка хохлатой обезьянки. Цена — 120000 рублей», — пишет автор объявления.
Сам владелец рассказал URA.RU, что продает обезьяну, так как у него имеется слишком много самок этого вида обезьян, а самцов он найти не может. Животное возрастном 6 лет и 3 месяца. Обезьян пермяк разводит сам и содержит в широком вольере. Также продавец отметил, что у животного нет прививок, потому как таким особям в детстве их не делают.
Фото продаваемой обезьяны
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