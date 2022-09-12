Пермяк продает хохлатую обезьяну за 120 тысяч

13 сентября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Возраст обезьяны 6 лет и 3 месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Перми продает самку хохлатого тамарина. Цена за особь — 120 тысяч рублей. Объявление о продаже пермяк разместил на портале «Авито». «Самка хохлатой обезьянки. Цена — 120000 рублей», — пишет автор объявления. Сам владелец рассказал URA.RU, что продает обезьяну, так как у него имеется слишком много самок этого вида обезьян, а самцов он найти не может. Животное возрастном 6 лет и 3 месяца. Обезьян пермяк разводит сам и содержит в широком вольере. Также продавец отметил, что у животного нет прививок, потому как таким особям в детстве их не делают. Фото продаваемой обезьяны Фото: «Авито»

Житель Перми продает самку хохлатого тамарина. Цена за особь — 120 тысяч рублей. Объявление о продаже пермяк разместил на портале «Авито». «Самка хохлатой обезьянки. Цена — 120000 рублей», — пишет автор объявления. Сам владелец рассказал URA.RU, что продает обезьяну, так как у него имеется слишком много самок этого вида обезьян, а самцов он найти не может. Животное возрастном 6 лет и 3 месяца. Обезьян пермяк разводит сам и содержит в широком вольере. Также продавец отметил, что у животного нет прививок, потому как таким особям в детстве их не делают.