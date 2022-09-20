В ХМАО для школьников открылись «генетические» классы

21 сентября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В СурГУ открыли классы допобразования, посвященные генетике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском государственном университете начали проводить занятия для старшеклассников, посвященные изучению генетики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Сургутский государственный университет запускает профильные „генетические“ классы для школьников. Общеобразовательная программа рассчитана на школьников 10—11-х классов. Целью является освоение методов молекулярной биологии, генетики, биоинформатики, профориентация школьников в области медицины, сельского хозяйства, промышленности, повышение интереса к проектной и исследовательской деятельности», — сказали в университете. Директор центра допобразования детей ХМАО Елена Титаренко рассказала, что скоро в Сургуте откроется центр высоких биомедицинских технологий, который ориентирован на молекулярно-генетические исследования. «Появятся и новые рабочие места в сфере научной и исследовательской деятельности. Поэтому владение компетенциями в сфере геномного редактирования как никогда актуальны», — сказала Титаренко. Программа «Геномное редактирование» разработана в рамках национального проекта «Образование». Школьников будет обучать команда преподавателей кафедры морфологии и физиологии, химии совместно с сотрудниками лабораторной диагностики Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. В последние годы в России особенное внимание уделяется развитию генетических технологий. Над программой их развития работают более 100 вузов. Головной научной организацией стал НИЦ «Курчатовский институт».

В Сургутском государственном университете начали проводить занятия для старшеклассников, посвященные изучению генетики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Сургутский государственный университет запускает профильные „генетические“ классы для школьников. Общеобразовательная программа рассчитана на школьников 10—11-х классов. Целью является освоение методов молекулярной биологии, генетики, биоинформатики, профориентация школьников в области медицины, сельского хозяйства, промышленности, повышение интереса к проектной и исследовательской деятельности», — сказали в университете. Директор центра допобразования детей ХМАО Елена Титаренко рассказала, что скоро в Сургуте откроется центр высоких биомедицинских технологий, который ориентирован на молекулярно-генетические исследования. «Появятся и новые рабочие места в сфере научной и исследовательской деятельности. Поэтому владение компетенциями в сфере геномного редактирования как никогда актуальны», — сказала Титаренко. Программа «Геномное редактирование» разработана в рамках национального проекта «Образование». Школьников будет обучать команда преподавателей кафедры морфологии и физиологии, химии совместно с сотрудниками лабораторной диагностики Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.