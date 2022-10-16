16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В Перми нашли сосну-великана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, деревья, лес, пожарище, сосна
Огромное дерево занесут в специальный реестр Фото:

В одном из городских лесов Перми активисты обнаружили огромную сосну — длина ее окружности достигает более 400 см. Гигант растет в микрорайоне Крым, рассказали в МКУ «Городское зеленое строительство».

«В микрорайоне Крым на экологической тропе найдена сосна-великан, длина окружности которой составляет 411 см. Это дерево будет занесено в Реестр больших деревьев Перми», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Пермь, по данным Роскосмоса, является самым зеленым городом-миллионником России. 35% его территории занимают зеленые насаждения.

Дерево растет в микрорайоне Крым

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В одном из городских лесов Перми активисты обнаружили огромную сосну — длина ее окружности достигает более 400 см. Гигант растет в микрорайоне Крым, рассказали в МКУ «Городское зеленое строительство». «В микрорайоне Крым на экологической тропе найдена сосна-великан, длина окружности которой составляет 411 см. Это дерево будет занесено в Реестр больших деревьев Перми», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Пермь, по данным Роскосмоса, является самым зеленым городом-миллионником России. 35% его территории занимают зеленые насаждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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