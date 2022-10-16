В Перми нашли сосну-великана. Фото

17 октября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Огромное дерево занесут в специальный реестр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из городских лесов Перми активисты обнаружили огромную сосну — длина ее окружности достигает более 400 см. Гигант растет в микрорайоне Крым, рассказали в МКУ «Городское зеленое строительство». «В микрорайоне Крым на экологической тропе найдена сосна-великан, длина окружности которой составляет 411 см. Это дерево будет занесено в Реестр больших деревьев Перми», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Пермь, по данным Роскосмоса, является самым зеленым городом-миллионником России. 35% его территории занимают зеленые насаждения. Дерево растет в микрорайоне Крым МКУ «Горлестрой» в VK

В одном из городских лесов Перми активисты обнаружили огромную сосну — длина ее окружности достигает более 400 см. Гигант растет в микрорайоне Крым, рассказали в МКУ «Городское зеленое строительство». «В микрорайоне Крым на экологической тропе найдена сосна-великан, длина окружности которой составляет 411 см. Это дерево будет занесено в Реестр больших деревьев Перми», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Пермь, по данным Роскосмоса, является самым зеленым городом-миллионником России. 35% его территории занимают зеленые насаждения.