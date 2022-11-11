Анастасия Волочкова стала моделью на Неделе моды в Екатеринбурге

Волочкова завершала программу модного показа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова прошлась по подиуму в рамках Неделе моды в Екатеринбурге. Она стала моделью на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, который представил горожанам свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL. Фэшн-показ посетил и корреспондент URA.RU.

«В Екатеринбурге настоящие люди, а искренность — это достаточно редкое качество. Я вас всех очень люблю. Я хочу, чтобы у каждого из вас в сердце было то, чем можно было бы поделиться», — заявила балерина после показа. На подиуме во время фэшн-шоу она была одета в белое длинное платье в пол с разрезами по бокам.

Также Волочкова исполнила песню «Одна я выпила тебя до дна» поэта и композитора Алексея Малахова. А после провела небольшую фотосессию с поклонниками, которые посетили модное шоу.

Джемал Махмудов во время модного показа продемонстрировал екатерибуржцам вечерние наряды в белом, красном и черном цвете. Лица девушек были спрятаны за масками из страз. Всего было показано три коллекции.

Махмудов создает марку, которая отвечает запросу на современную классику, роскошь и элегантность, также наряды от дизайнера стремятся подчеркнуть естественные линии тела. Он одевает таких звезд, как Кристина Орбакайте, певица Валерия, Ирина Дубцова, Анна Седакова, Ирина Безрукова, Виктория Боня, Екатерина Варнава и многие другие звезды России. Ежегодно представитель модной индустрии выпускает четыре коллекции, в которые входят платья и аксессуары.

Ранее URA.RU анонсировало приезд Анастасии Волочковой в качестве гостьи Недели моды в Екатеринбурге. Мероприятие проходит в городе с 7 по 13 ноября в 17-й раз. Организаторами проекта выступают EKATERINBURG FASHION WEEK и Уральский государственный архитектурно-художественный университет при поддержке Правительства Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, администрации города Екатеринбурга.

Волочкова порадовала гостей и своей песней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посетители показа отмечали, что балерина походила в платье на невесту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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