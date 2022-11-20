20 ноября 2022

В Екатеринбурге два автобуса угодили в массовое ДТП

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в ДТП попали два автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти жертв ДТП. Магнитогорск, автомобиль после дтп, разбитая машина
В ДТП на Бардина никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП угодили два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля. Авария произошла на улице Бардина. Об этом сообщили читатель URA.RU.

«На Бардина авария, из-за которой образовалась пробка. На проезжей части столкнулись два автобуса и две легковушки», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД по городу Екатеринбургу. В ведомстве заявили, что в ДТП никто не пострадал. «На дорогах Екатеринбурга сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Водителей просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость», — отметили в ведомстве.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП угодили два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля. Авария произошла на улице Бардина. Об этом сообщили читатель URA.RU. «На Бардина авария, из-за которой образовалась пробка. На проезжей части столкнулись два автобуса и две легковушки», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД по городу Екатеринбургу. В ведомстве заявили, что в ДТП никто не пострадал. «На дорогах Екатеринбурга сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Водителей просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...