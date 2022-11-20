В Екатеринбурге два автобуса угодили в массовое ДТП

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в ДТП попали два автобуса

21 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

В ДТП на Бардина никто не пострадал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП угодили два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля. Авария произошла на улице Бардина. Об этом сообщили читатель URA.RU. «На Бардина авария, из-за которой образовалась пробка. На проезжей части столкнулись два автобуса и две легковушки», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД по городу Екатеринбургу. В ведомстве заявили, что в ДТП никто не пострадал. «На дорогах Екатеринбурга сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Водителей просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость», — отметили в ведомстве.

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП угодили два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля. Авария произошла на улице Бардина. Об этом сообщили читатель URA.RU. «На Бардина авария, из-за которой образовалась пробка. На проезжей части столкнулись два автобуса и две легковушки», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД по городу Екатеринбургу. В ведомстве заявили, что в ДТП никто не пострадал. «На дорогах Екатеринбурга сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Водителей просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость», — отметили в ведомстве.