В Златоусте вороны прогнали детсадовцев с игровой площадки

Вороны отгоняли «чужаков» от своего гнезда Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) вороны прогнали детсадовцев с воспитателями с игровой площадки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, агрессивное поведение птиц связано с появлением потомства.

«В Златоусте на улице 2-я Шоссейная, одну из берез на территории детского сада облюбовала семья ворон. Гуляющие внизу на своей площадке детки и воспитатели оказались объектами агрессивных нападок и опасных пикирований», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что руководство дошкольного учреждения приняло меры по защите детей. Прогулочная зона была временно организована с другой стороны детского сада. А приехавшие спасатели сняли гнездо с дерева и перенесли его подальше от учреждения.