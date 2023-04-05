05 апреля 2023

В Златоусте вороны прогнали детсадовцев с игровой площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, ворон, полицейская машина, контактный зоопарк, неволя, птица
Вороны отгоняли «чужаков» от своего гнезда Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вороны прогнали детсадовцев с воспитателями с игровой площадки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, агрессивное поведение птиц связано с появлением потомства.

«В Златоусте на улице 2-я Шоссейная, одну из берез на территории детского сада облюбовала семья ворон. Гуляющие внизу на своей площадке детки и воспитатели оказались объектами агрессивных нападок и опасных пикирований», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что руководство дошкольного учреждения приняло меры по защите детей. Прогулочная зона была временно организована с другой стороны детского сада. А приехавшие спасатели сняли гнездо с дерева и перенесли его подальше от учреждения.

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В Златоусте (Челябинская область) вороны прогнали детсадовцев с воспитателями с игровой площадки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, агрессивное поведение птиц связано с появлением потомства. «В Златоусте на улице 2-я Шоссейная, одну из берез на территории детского сада облюбовала семья ворон. Гуляющие внизу на своей площадке детки и воспитатели оказались объектами агрессивных нападок и опасных пикирований», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что руководство дошкольного учреждения приняло меры по защите детей. Прогулочная зона была временно организована с другой стороны детского сада. А приехавшие спасатели сняли гнездо с дерева и перенесли его подальше от учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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