Мэрия Перми создает свою силовую структуру

20 июня 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Администрация Перми и дума готовятся к созданию муниципальной милиции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мэрия Перми запустила процедуру создания Центра обеспечения безопасности Перми. Для этого в гордуму внесена инициатива о перераспределении ряда полномочий от департаментов транспорта и благоустройства в пользу департамента общественной безопасности. Сотрудники Центра будут следить за соблюдением оплаты парковок в городе, ситуацией в транспорте и на улицах города, рассказал начальник департамента общественной безопасности Алексей Туров на заседании комитета гордумы по экономическому развитию. «Сотрудники МКУ „ЦОБП“ будут в форменной одежде. Ожидаемый эффект — повышение уровня общественной безопасности, в том числе при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, снижение количества граффити, сохранение фасадов зданий, снижение количества безбилетников, машин с закрытыми номерами в зоне платных парковок, снижение случаев вандализма», — доложил Туров на заседании, передает корреспондент URA.RU. В новом учреждении будут работать 183 человека, 150 из которых непосредственно на улицах города. Людей возьмут из контрольной службы Гортранса, а также административно-технической инспекции. По словам чиновников больших новых затрат создание Центра не потребует. Только в следующем году будет необходимо закупить для сотрудников форму и видеорегистраторы, на что потребуется 11 млн рублей. Туров, отвечая на вопросы депутатов, также отметил, что в будущем Центр может стать частью муниципальной милиции, которую в Перми создадут после появления соответствующего федерального закона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Перми запустила процедуру создания Центра обеспечения безопасности Перми. Для этого в гордуму внесена инициатива о перераспределении ряда полномочий от департаментов транспорта и благоустройства в пользу департамента общественной безопасности. Сотрудники Центра будут следить за соблюдением оплаты парковок в городе, ситуацией в транспорте и на улицах города, рассказал начальник департамента общественной безопасности Алексей Туров на заседании комитета гордумы по экономическому развитию. «Сотрудники МКУ „ЦОБП“ будут в форменной одежде. Ожидаемый эффект — повышение уровня общественной безопасности, в том числе при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, снижение количества граффити, сохранение фасадов зданий, снижение количества безбилетников, машин с закрытыми номерами в зоне платных парковок, снижение случаев вандализма», — доложил Туров на заседании, передает корреспондент URA.RU. В новом учреждении будут работать 183 человека, 150 из которых непосредственно на улицах города. Людей возьмут из контрольной службы Гортранса, а также административно-технической инспекции. По словам чиновников больших новых затрат создание Центра не потребует. Только в следующем году будет необходимо закупить для сотрудников форму и видеорегистраторы, на что потребуется 11 млн рублей. Туров, отвечая на вопросы депутатов, также отметил, что в будущем Центр может стать частью муниципальной милиции, которую в Перми создадут после появления соответствующего федерального закона.