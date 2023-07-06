Губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье

Проект реконструкции самых протяженных улиц села Частоозерье (Курганская область) будет выставлен на торги в 2024 году. Такое заявление сделал губернатор региона Вадим Шумков.
«Две самые протяженные центральные улицы (Октябрьская и Карла Маркса) в Частоозерье будем ремонтировать. Поручил коллегам делать дефектовку и выносить на торги за счет финансовых лимитов 2024 года», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что на территории Частоозерского района в ближайшем будущем планируют реализовать несколько проектов в сфере АПК. При этом Шумков не раскрыл масштаб и конкретные задачи. Также Шумков добавил, что правительство в следующем году поддержит инициативу, предполагающую проектирование и ремонт трассы через село Долгие.
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