Губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье

В Курганской области к ремонту самых длинных улиц села Частоозерье приступят в 2024 году
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков рассказал, когда отремонтируют улицы Октябрьская и Карла Маркса Фото:

Проект реконструкции самых протяженных улиц села Частоозерье (Курганская область) будет выставлен на торги в 2024 году. Такое заявление сделал губернатор региона Вадим Шумков.

«Две самые протяженные центральные улицы (Октябрьская и Карла Маркса) в Частоозерье будем ремонтировать. Поручил коллегам делать дефектовку и выносить на торги за счет финансовых лимитов 2024 года», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что на территории Частоозерского района в ближайшем будущем планируют реализовать несколько проектов в сфере АПК. При этом Шумков не раскрыл масштаб и конкретные задачи. Также Шумков добавил, что правительство в следующем году поддержит инициативу, предполагающую проектирование и ремонт трассы через село Долгие.

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Проект реконструкции самых протяженных улиц села Частоозерье (Курганская область) будет выставлен на торги в 2024 году. Такое заявление сделал губернатор региона Вадим Шумков. «Две самые протяженные центральные улицы (Октябрьская и Карла Маркса) в Частоозерье будем ремонтировать. Поручил коллегам делать дефектовку и выносить на торги за счет финансовых лимитов 2024 года», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что на территории Частоозерского района в ближайшем будущем планируют реализовать несколько проектов в сфере АПК. При этом Шумков не раскрыл масштаб и конкретные задачи. Также Шумков добавил, что правительство в следующем году поддержит инициативу, предполагающую проектирование и ремонт трассы через село Долгие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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