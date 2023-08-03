Челябинец пытается отсудить у родственницы наследство умершего деда

Житель Озерска (Челябинская область) Андрей Шевченко на протяжение нескольких лет через суд пытается вернуть часть наследства умершего деда. Он считает, что его тетя может быть причастна к присвоению выплат, которые она получала на содержание родственника, и теперь эти выплаты должны быть поделены.
«Дед умер в мае 2021 года. При этом с 2015 года он был признан недееспособным. Опекуном была назначена тетя, которая с 2017 года и по день смерти деда, упрятывала его в психдиспансер. Я думаю, что часть положенных ему выплат она оставляла себе. За все время, по моим подсчетам, она могла обогатиться, примерно, на 2 млн рублей», — рассказал URA.RU Шевченко.
По словам мужчины, о том, что его родственница, якобы, присвоила деньги деда он узнал в процессе разбирательства на счет наследства. Но после смерти деда ему было предложено лишь 500 тысяч рублей.
«Я узнал о смерти деда через нотариуса спустя несколько месяцев. Я вступил в наследство по праву представления после отца, умершего еще в 2002 году. На меня тут же вышла тетя, и предложила 500 тысяч рублей за долю автомобиля, который она купила на деньги деда, чтобы, якобы, возить его. Как она собиралась это делать, если он был в больнице все время — не понимаю. Я связался с юристом, который указал мне на то, что по наследству я должен получить половину от суммы покупки автомобиля. Это 1,35 млн рублей. А когда мы начали „копать“ дальше выяснили, что еще при жизни дедушки моя тетя могла быть причастна к присвоению его денег», — добавил мужчина.
По словам Шевченко, он пытался добиться пересмотра отчета о затраченных на опекаемого деда суммах. Он отправился в городской суд с иском, в котором требовал провести надлежащую проверку всех отчетов о содержании деда. Однако и в городском, и в областном судах ему было отказано в удовлетворении исковых требований. Обе инстанции сочли, что все отчеты были составлены и утверждены правильно. Заявление в официальные органы власти пока тоже остались без ответа.
URA.RU связалось с тетей Шевченко. Женщина отказалась комментировать ситуацию.
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