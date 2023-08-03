Челябинец пытается отсудить у родственницы наследство умершего деда

03 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мужчина пытается решить вопрос с разделом наследства в правовом поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Озерска (Челябинская область) Андрей Шевченко на протяжение нескольких лет через суд пытается вернуть часть наследства умершего деда. Он считает, что его тетя может быть причастна к присвоению выплат, которые она получала на содержание родственника, и теперь эти выплаты должны быть поделены. «Дед умер в мае 2021 года. При этом с 2015 года он был признан недееспособным. Опекуном была назначена тетя, которая с 2017 года и по день смерти деда, упрятывала его в психдиспансер. Я думаю, что часть положенных ему выплат она оставляла себе. За все время, по моим подсчетам, она могла обогатиться, примерно, на 2 млн рублей», — рассказал URA.RU Шевченко. По словам мужчины, о том, что его родственница, якобы, присвоила деньги деда он узнал в процессе разбирательства на счет наследства. Но после смерти деда ему было предложено лишь 500 тысяч рублей. «Я узнал о смерти деда через нотариуса спустя несколько месяцев. Я вступил в наследство по праву представления после отца, умершего еще в 2002 году. На меня тут же вышла тетя, и предложила 500 тысяч рублей за долю автомобиля, который она купила на деньги деда, чтобы, якобы, возить его. Как она собиралась это делать, если он был в больнице все время — не понимаю. Я связался с юристом, который указал мне на то, что по наследству я должен получить половину от суммы покупки автомобиля. Это 1,35 млн рублей. А когда мы начали „копать“ дальше выяснили, что еще при жизни дедушки моя тетя могла быть причастна к присвоению его денег», — добавил мужчина. По словам Шевченко, он пытался добиться пересмотра отчета о затраченных на опекаемого деда суммах. Он отправился в городской суд с иском, в котором требовал провести надлежащую проверку всех отчетов о содержании деда. Однако и в городском, и в областном судах ему было отказано в удовлетворении исковых требований. Обе инстанции сочли, что все отчеты были составлены и утверждены правильно. Заявление в официальные органы власти пока тоже остались без ответа. URA.RU связалось с тетей Шевченко. Женщина отказалась комментировать ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Озерска (Челябинская область) Андрей Шевченко на протяжение нескольких лет через суд пытается вернуть часть наследства умершего деда. Он считает, что его тетя может быть причастна к присвоению выплат, которые она получала на содержание родственника, и теперь эти выплаты должны быть поделены. «Дед умер в мае 2021 года. При этом с 2015 года он был признан недееспособным. Опекуном была назначена тетя, которая с 2017 года и по день смерти деда, упрятывала его в психдиспансер. Я думаю, что часть положенных ему выплат она оставляла себе. За все время, по моим подсчетам, она могла обогатиться, примерно, на 2 млн рублей», — рассказал URA.RU Шевченко. По словам мужчины, о том, что его родственница, якобы, присвоила деньги деда он узнал в процессе разбирательства на счет наследства. Но после смерти деда ему было предложено лишь 500 тысяч рублей. «Я узнал о смерти деда через нотариуса спустя несколько месяцев. Я вступил в наследство по праву представления после отца, умершего еще в 2002 году. На меня тут же вышла тетя, и предложила 500 тысяч рублей за долю автомобиля, который она купила на деньги деда, чтобы, якобы, возить его. Как она собиралась это делать, если он был в больнице все время — не понимаю. Я связался с юристом, который указал мне на то, что по наследству я должен получить половину от суммы покупки автомобиля. Это 1,35 млн рублей. А когда мы начали „копать“ дальше выяснили, что еще при жизни дедушки моя тетя могла быть причастна к присвоению его денег», — добавил мужчина. По словам Шевченко, он пытался добиться пересмотра отчета о затраченных на опекаемого деда суммах. Он отправился в городской суд с иском, в котором требовал провести надлежащую проверку всех отчетов о содержании деда. Однако и в городском, и в областном судах ему было отказано в удовлетворении исковых требований. Обе инстанции сочли, что все отчеты были составлены и утверждены правильно. Заявление в официальные органы власти пока тоже остались без ответа. URA.RU связалось с тетей Шевченко. Женщина отказалась комментировать ситуацию.