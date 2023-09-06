06 сентября 2023

Власти Челябинска объяснили использование балаклавы для охоты на безбилетников

Челябинец в балаклаве и форме с Z-символикой проверял билеты в транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из дружинников надел в рейд форму, привезенную с фронта Фото:

Человек в балаклаве и обмундировании с Z-символикой, удививший свидетелей рейда по выявлению безбилетников в транспорте Челябинска, ранее участвовал в СВО. Привезенную с фронта форму он надел необдуманно, сообщили URA.RU 7 сентября в городской службе организации движения.

«К работе с безбилетниками 6 сентября привлекли дружинников, поскольку требования обычных контролеров в жилетках люди нередко игнорируют, документы не дают, а правоохранительные органы в этой работе участвовать не могут. В одном из рейдов в рядах дружинников оказался участник СВО, который счел уместной форму одежды с балаклавой. С ним провели профилактическую работу, больше такого не повторится» — сообщили в муниципальной службе организации движения.

Среди участников проверки мужчина был единственным человеком с балаклаве и с Z-символикой. Остальные дружинники не скрывали лица и носили светоотражающие жилеты поверх униформы. Как добавили в службе организации движения, они и впредь будут помогать контролерам. По данным регионального миндортранса, ежегодные потери от безбилетного проезда лишь в Челябинской агломерации оцениваются в 100-150 млн рублей.

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Человек в балаклаве и обмундировании с Z-символикой, удививший свидетелей рейда по выявлению безбилетников в транспорте Челябинска, ранее участвовал в СВО. Привезенную с фронта форму он надел необдуманно, сообщили URA.RU 7 сентября в городской службе организации движения. «К работе с безбилетниками 6 сентября привлекли дружинников, поскольку требования обычных контролеров в жилетках люди нередко игнорируют, документы не дают, а правоохранительные органы в этой работе участвовать не могут. В одном из рейдов в рядах дружинников оказался участник СВО, который счел уместной форму одежды с балаклавой. С ним провели профилактическую работу, больше такого не повторится» — сообщили в муниципальной службе организации движения. Среди участников проверки мужчина был единственным человеком с балаклаве и с Z-символикой. Остальные дружинники не скрывали лица и носили светоотражающие жилеты поверх униформы. Как добавили в службе организации движения, они и впредь будут помогать контролерам. По данным регионального миндортранса, ежегодные потери от безбилетного проезда лишь в Челябинской агломерации оцениваются в 100-150 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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