Многие челябинцы опоздали на работу из-за пробок
В центре Челябинска образовались многокилометровые пробки. Согласно сервису «Яндекс Карты», большие заторы появились на Свердловском проспекте и проспекте Ленина.
Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в пять баллов. Однако из-за затруднения движения по ключевым магистралям многие горожане не согласились с такими выводами. «Центр стоит. Из-за этого опоздал на работу. Но, думаю, я не один такой», — рассказал URA.RU читатель.
По его словам, в пробку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы также были вынуждены ждать очереди для проезда.
Центр города стоит в пробках
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