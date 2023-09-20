20 сентября 2023

Центр Челябинска встал в пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение
Многие челябинцы опоздали на работу из-за пробок Фото:

В центре Челябинска образовались многокилометровые пробки. Согласно сервису «Яндекс Карты», большие заторы появились на Свердловском проспекте и проспекте Ленина.

Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в пять баллов. Однако из-за затруднения движения по ключевым магистралям многие горожане не согласились с такими выводами. «Центр стоит. Из-за этого опоздал на работу. Но, думаю, я не один такой», — рассказал URA.RU читатель.

По его словам, в пробку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы также были вынуждены ждать очереди для проезда.

Центр города стоит в пробках
Центр города стоит в пробках

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В центре Челябинска образовались многокилометровые пробки. Согласно сервису «Яндекс Карты», большие заторы появились на Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в пять баллов. Однако из-за затруднения движения по ключевым магистралям многие горожане не согласились с такими выводами. «Центр стоит. Из-за этого опоздал на работу. Но, думаю, я не один такой», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, в пробку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы также были вынуждены ждать очереди для проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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