Центр Челябинска встал в пробках. Скрин

21 сентября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Многие челябинцы опоздали на работу из-за пробок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска образовались многокилометровые пробки. Согласно сервису «Яндекс Карты», большие заторы появились на Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в пять баллов. Однако из-за затруднения движения по ключевым магистралям многие горожане не согласились с такими выводами. «Центр стоит. Из-за этого опоздал на работу. Но, думаю, я не один такой», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, в пробку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы также были вынуждены ждать очереди для проезда. Центр города стоит в пробках Скрин: сервис «Яндекс Карты»

В центре Челябинска образовались многокилометровые пробки. Согласно сервису «Яндекс Карты», большие заторы появились на Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Ситуацию с пробками в городе сервис оценил в пять баллов. Однако из-за затруднения движения по ключевым магистралям многие горожане не согласились с такими выводами. «Центр стоит. Из-за этого опоздал на работу. Но, думаю, я не один такой», — рассказал URA.RU читатель. По его словам, в пробку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы также были вынуждены ждать очереди для проезда.